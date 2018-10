Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A francia elnököt Szlovákiában újságírók kérdezték az egyetem jelenlegi helyzetéről.","shortLead":"A francia elnököt Szlovákiában újságírók kérdezték az egyetem jelenlegi helyzetéről.","id":"20181026_Macron_a_CEUrol_Nem_szabad_engedni_azoknak_akik_elternek_a_kozos_ertekektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfca204-b64a-4d2d-aac3-a8aafc944294","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Macron_a_CEUrol_Nem_szabad_engedni_azoknak_akik_elternek_a_kozos_ertekektol","timestamp":"2018. október. 26. 22:15","title":"Macron a CEU-ról: „Nem szabad engedni azoknak, akik eltérnek a közös értékektől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.","shortLead":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is...","id":"20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3834f-dc57-4296-9805-9c7cdfb35316","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","timestamp":"2018. október. 27. 10:52","title":"Fodor Gábor Macronnal dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus szocializmus illúziója táplálta. Ezért lehet lelkesedni értük, és ezért nem lehet azonosulni velük. Legalábbis hazugság vagy öncsalás nélkül.","shortLead":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus...","id":"20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61d42e1-847c-45b7-aab7-6c4ec0ded887","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","timestamp":"2018. október. 28. 10:00","title":"1918: a lehetetlen forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7108b5-37a9-404f-bd44-edf4f2574fe4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bébikorallok betelepítésével segítik a következő hetekben az ausztrál Nagy-korallzátony súlyosan károsodott részeinek regenerálódását helyi kutatók.","shortLead":"Bébikorallok betelepítésével segítik a következő hetekben az ausztrál Nagy-korallzátony súlyosan károsodott részeinek...","id":"20181027_ausztral_nagy_korallzatony_megmentese_bebikorallok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7108b5-37a9-404f-bd44-edf4f2574fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957aef1-dc63-435d-b94b-f1fe2f7468f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_ausztral_nagy_korallzatony_megmentese_bebikorallok","timestamp":"2018. október. 27. 09:03","title":"Bébikorallokat vetnek be a Nagy-korallzátony megmentésére a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e68ec6-150b-44cc-97bb-98d280267b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","timestamp":"2018. október. 27. 12:46","title":"Nem tért vissza a börtönbe, a rendőrség körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság tavaly kötelezettségszegési eljárást indított a magyar felsőoktatási törvény miatt, az ügy most a luxemburgi Európai Bíróság előtt van. ","shortLead":"Az Európai Bizottság tavaly kötelezettségszegési eljárást indított a magyar felsőoktatási törvény miatt, az ügy most...","id":"20181026_EB_a_CEUrol_Az_Europai_Birosag_fog_donteni_a_magyar_torvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecff51-baa6-4477-abf3-ba58c1e2f2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_EB_a_CEUrol_Az_Europai_Birosag_fog_donteni_a_magyar_torvenyrol","timestamp":"2018. október. 26. 17:01","title":"EB a CEU-ról: Az Európai Bíróság fog dönteni a magyar törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9fbcbb-c027-40b0-89a5-b79ed853f453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181028_antarktisz_jegtabla_csaladi_foto_restauralasa_facebook_messenger_4_google_news_mobiliternet_trump_twitter_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9fbcbb-c027-40b0-89a5-b79ed853f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d097211-997b-4516-8908-a4ad5051fd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_antarktisz_jegtabla_csaladi_foto_restauralasa_facebook_messenger_4_google_news_mobiliternet_trump_twitter_iphone","timestamp":"2018. október. 28. 12:00","title":"Ez történt: újított a Facebook, önnek már a Messenger 4 van a telefonján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd3e0ab-075f-4da2-b638-5e4909aa0893","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rengeteg autós összejövetel van Magyarországon, de a Cars & Coffee-n kívül egyiken sem jelenik meg több tucatnyi elképesztően drága és nagyon ritka csúcsjárgány.","shortLead":"Rengeteg autós összejövetel van Magyarországon, de a Cars & Coffee-n kívül egyiken sem jelenik meg több tucatnyi...","id":"20181027_ahol_mar_a_ferrari_is_unalmas_az_egyetlen_magyar_hiperauto_talalkozon_jartunk_koenigsegg_lamborghini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd3e0ab-075f-4da2-b638-5e4909aa0893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044143d4-c5ae-4bb8-adb1-6156c173d3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_ahol_mar_a_ferrari_is_unalmas_az_egyetlen_magyar_hiperauto_talalkozon_jartunk_koenigsegg_lamborghini","timestamp":"2018. október. 27. 06:41","title":"Ahol már a Ferrari is unalmas: az egyetlen magyar hiperautó találkozón jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]