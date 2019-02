Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ migrációs csomagjára. Az uniós tagállami vezetők zúgolódnak, ugyanis a megállapodás elmaradása növeli majd az illegális migránsok számát. Sokan úgy vélik, a magyar kormány bort iszik, és vizet prédikál.","shortLead":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ...","id":"20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91392d13-ee1d-40e8-b6e7-2adbc3e98547","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","timestamp":"2019. február. 04. 13:10","title":"A német kormány uniós nagykövete megfenyegette a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Okos parkolórendszert rendelt a belvárosi önkormányzat. Első körben 1050 parkolóhelyet szerelnek fel szenzorral, öt helyen lesz utcai kijelző, és mobilalkalmazás is készül.","shortLead":"Okos parkolórendszert rendelt a belvárosi önkormányzat. Első körben 1050 parkolóhelyet szerelnek fel szenzorral, öt...","id":"20190204_1050_okos_parkolohely_lesz_Budapest_belvarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afab226-d980-4af0-b07a-d7af5fbb52b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_1050_okos_parkolohely_lesz_Budapest_belvarosaban","timestamp":"2019. február. 04. 11:26","title":"Okos parkolóhelyekkel igyekszik úrrá lenni a káoszon a Belváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszahívás a Hill’s Pet Nutrition termékére vonatkozik.","shortLead":"A visszahívás a Hill’s Pet Nutrition termékére vonatkozik.","id":"20190205_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_mert_tul_sok_benne_a_Dvitamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa79636-d4f1-4f63-a3eb-7315c352136b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_mert_tul_sok_benne_a_Dvitamin","timestamp":"2019. február. 05. 21:59","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, mert túl sok benne a D-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp Dániel Kövér László házelnöknek panaszolta el, hogy csak a megsérült kerítés és az ablakelemek cseréje meghaladta a kétmillió forintot","shortLead":"Papp Dániel Kövér László házelnöknek panaszolta el, hogy csak a megsérült kerítés és az ablakelemek cseréje meghaladta...","id":"20190204_Az_MTVA_vezerigazgatoja_szerint_23_millio_forintos_kart_okoztak_a_szekhazban_az_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c36267-62a7-414d-bcb9-cd56023337fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Az_MTVA_vezerigazgatoja_szerint_23_millio_forintos_kart_okoztak_a_szekhazban_az_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. február. 04. 20:08","title":"Az MTVA vezérigazgatója szerint 23 millió forintos kárt okoztak a székházban az ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem tehetetlen, de a szakértők úgy tartják: az anya a legjobb gyógyszere saját gyermekének.","shortLead":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem...","id":"201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55ee7b-e89f-420e-b982-32183da61789","keywords":null,"link":"/tudomany/201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","timestamp":"2019. február. 05. 20:00","title":"Lassan népbetegség a koraszülés, de az orvosok már nem tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi üzemeltetésére 4 milliárd forintot szán az állami trafikcég. Az egyedi azonosítókért díjat számolhatnak fel a gyártóknak és az importőröknek.","shortLead":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi...","id":"20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f345b7d1-67dd-4690-8ff6-2bfc970d3836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","timestamp":"2019. február. 05. 14:08","title":"Lekövethető egyedi azonosítót raknak minden egyes doboz cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]