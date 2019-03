Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 13 ezer négyzetméteres játszótéren mászófal, skateboard- és BMX-pálya is lesz. ","shortLead":"A 13 ezer négyzetméteres játszótéren mászófal, skateboard- és BMX-pálya is lesz. ","id":"20190301_Egymilliard_forintert_vesznek_jatekokat_a_Varosligetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6140e72-1eec-4a16-a2df-dd7d6549a7c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Egymilliard_forintert_vesznek_jatekokat_a_Varosligetbe","timestamp":"2019. március. 01. 15:23","title":"Egymilliárd forintért vesznek játékokat a Városligetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54c1a3-059b-4794-9ac0-276c49da5178","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Testi és lelki egészségünk egyik legfontosabb biztosítéka a minőségi éjszakai pihenés, amit nagyban befolyásol alvóhelyünk milyensége, hangulata, kényelme. Praktikus tanácsokat adunk a minőségi alvás érdekében.","shortLead":"Testi és lelki egészségünk egyik legfontosabb biztosítéka a minőségi éjszakai pihenés, amit nagyban befolyásol...","id":"sedacurforte_20190227_Igy_aludjon_jol_alvaszavar_stressz_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a54c1a3-059b-4794-9ac0-276c49da5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025de19-bfb4-41bf-afef-9315af05d3fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190227_Igy_aludjon_jol_alvaszavar_stressz_tippek","timestamp":"2019. február. 28. 12:15","title":"Így aludjon jól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív aláírásgyűjtése miatt, ezt a tótkomlósi testületi ülésen is bejelentette. A polgármester szerint Hadházy miatt hiúsulhat meg a félmilliárdos pályázat.","shortLead":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív...","id":"20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b1389a-9165-49b2-8181-31103f21ce03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","timestamp":"2019. március. 01. 06:46","title":"Nem a hamis aláírásgyűjtés, hanem Hadházy zavarta a képviselőket Tótkomlóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20323f99-4e8b-4dfb-8fc1-a4081fe503f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél szigorúbb szabályozást vezetnek be Mallorcán az alkoholturizmus ellen.","shortLead":"Minden eddiginél szigorúbb szabályozást vezetnek be Mallorcán az alkoholturizmus ellen.","id":"20190228_Egymillio_forintos_buntetessel_harcolna_Mallorca_az_alkoholturizmus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20323f99-4e8b-4dfb-8fc1-a4081fe503f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0e148f-7deb-4b07-bfc9-639f6de4cf10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Egymillio_forintos_buntetessel_harcolna_Mallorca_az_alkoholturizmus_ellen","timestamp":"2019. február. 28. 18:40","title":"Egymillió forintos büntetéssel harcolna Mallorca az alkoholturizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy portugál tagpárt is levélben követelte a Fidesz kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. ","shortLead":"Egy portugál tagpárt is levélben követelte a Fidesz kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. ","id":"20190301_Alakul_a_Fidesz_kirugasa_a_Neppartbol_egy_portugal_part_is_kizaras_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb529b52-9c71-4795-958a-ee434bf46dd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Alakul_a_Fidesz_kirugasa_a_Neppartbol_egy_portugal_part_is_kizaras_mellett","timestamp":"2019. március. 01. 10:24","title":"Már egy portugál párt is a Fidesz kizárása mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség szerint bűncselekmény gyanúja sem látható.","shortLead":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség...","id":"20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c98c16-3672-4440-a89d-e204b7c0e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 16:41","title":"Nem hajlandó nyomozni az ügyészség a Klik szoftverbeszerzéseinek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19d8cc1-c5a7-466b-a6b8-0cf3dc8c4d5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt egy kis figyelmetlenség az eladó részéről, és máris százezreket alkudtak le autóvételnél a most lebukott csalók. ","shortLead":"Elég volt egy kis figyelmetlenség az eladó részéről, és máris százezreket alkudtak le autóvételnél a most lebukott...","id":"20190301_autoeladas_hasznalt_auto_csalas_trukkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d19d8cc1-c5a7-466b-a6b8-0cf3dc8c4d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd564fdc-85ed-4ede-99ed-168c8d1abbcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_autoeladas_hasznalt_auto_csalas_trukkok","timestamp":"2019. március. 01. 12:12","title":"Új trükkel húzták le eladáskor az óvatlan autótulajdonosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","shortLead":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","id":"20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87522391-a0e9-4c77-a79c-f1d5ceebcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. március. 01. 12:46","title":"Letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]