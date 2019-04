Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","shortLead":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","id":"20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf2c5b-69ce-4d6a-9523-5cd377e82400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","timestamp":"2019. április. 03. 07:06","title":"A polgármesterek csókosai kapják a jó fizetést – panaszkodnak közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elődjénél nagyobb kompakt divatterepjáró a hibrid mellett normál benzines és gázolajos változatokban is készül.","shortLead":"Az elődjénél nagyobb kompakt divatterepjáró a hibrid mellett normál benzines és gázolajos változatokban is készül.","id":"20190403_itt_a_teljesen_uj_ford_kuga_haromfele_hibrid_hajtassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f3fb7-7b23-4268-801f-5772fb6ccf39","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_itt_a_teljesen_uj_ford_kuga_haromfele_hibrid_hajtassal","timestamp":"2019. április. 03. 08:32","title":"Itt a teljesen új Ford Kuga, háromféle hibrid hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították a kiszivárgott képeket, azonban az internet nem felejt.","shortLead":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították...","id":"20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dbbd3d-d908-4f93-bd89-671797c57ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","timestamp":"2019. április. 02. 10:33","title":"Véletlenül kiszivárgott, hogy épp min dolgozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ffee75-aab6-45c0-88e4-a1e8c4f9f30d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","timestamp":"2019. április. 02. 11:47","title":"Milliárdokat ad az állam egyházi ingatlanvásárlásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","shortLead":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","id":"20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918c608-88f5-4936-9c2b-ef1b9dbbe5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","timestamp":"2019. április. 03. 13:57","title":"Uniós eljárás indult Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamarák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fabdb-e09d-482e-8137-b459e9d95033","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök fia a 92-eseket képviseli.","shortLead":"A miniszterelnök fia a 92-eseket képviseli.","id":"20190402_Orban_Gaspar_a_Puskas_Akademia_oregdiaktanacsaba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fabdb-e09d-482e-8137-b459e9d95033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832deb8d-9611-4d90-a6b9-3887e9b1dc09","keywords":null,"link":"/sport/20190402_Orban_Gaspar_a_Puskas_Akademia_oregdiaktanacsaba_kerult","timestamp":"2019. április. 02. 07:18","title":"Orbán Gáspár a Puskás Akadémia öregdiáktanácsába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét embert kapcsoltak le a rendőrök.","shortLead":"Hét embert kapcsoltak le a rendőrök.","id":"20190403_Csapatnyi_drogdilert_fogtak_el_a_Hos_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33aa9e4-5af8-41f0-981a-ecda8190f722","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Csapatnyi_drogdilert_fogtak_el_a_Hos_utcaban","timestamp":"2019. április. 03. 08:01","title":"Csapatnyi drogdílert fogtak el a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]