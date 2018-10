Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői konzervatív konferencián tartott beszédében.","shortLead":"Jeremy Hunt brit külügyminiszter börtönnek nevezte az Európai Uniót, és a Szovjetunióhoz hasonlította azt hétfői...","id":"20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fc71c-9ad7-4202-8039-8189023f1a94","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt_a_brit_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 01. 19:02","title":"A Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t a brit külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","shortLead":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","id":"20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468033-5e93-4f54-9043-a4827cf44ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. 