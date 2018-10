Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A páciensből összesen 122 darab 10 centiméteres szöget, négy rajzszöget, két tűt, egy fogpiszkálót és több üvegcserepet operáltak ki.","shortLead":"A páciensből összesen 122 darab 10 centiméteres szöget, négy rajzszöget, két tűt, egy fogpiszkálót és több üvegcserepet...","id":"20181023_operacio_eles_targyak_szog_rajzszog_etiop_paciens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837b5c0-1fb7-495c-a638-c3c6e9dde836","keywords":null,"link":"/elet/20181023_operacio_eles_targyak_szog_rajzszog_etiop_paciens","timestamp":"2018. október. 23. 16:37","title":"Több mint 120 éles tárgyat operáltak ki egy etióp férfi gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","shortLead":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","id":"20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8798e60b-4c33-43cb-8f16-d9a45755c5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","timestamp":"2018. október. 24. 11:39","title":"Surányi György a jegybanki aranytartalékról: \"Meglepődtem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","shortLead":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","id":"20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60a408-452e-4d94-8a07-271701059298","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","timestamp":"2018. október. 24. 11:25","title":"Pszichiátriára került, pedig csak operát hallgatott – igaz, azt elég hangosan és 16 éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok vezetői kerültek. A hazai digitális világban továbbra is kevés a nő, a top 25-ös listán mindössze ketten vannak.\r

","shortLead":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel...","id":"20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d2fd1a-359a-4763-97d9-aaf9e050bfb5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","timestamp":"2018. október. 24. 10:13","title":"Ők a hazai digitális piac legmeghatározóbb arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és országszerte is több megemlékezést szerveznek ma. ","shortLead":"A fővárosban és országszerte is több megemlékezést szerveznek ma. ","id":"20181023_Oktober_23_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd40bb3-c1e1-49dd-be38-c64e5b6a657c","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Oktober_23_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","timestamp":"2018. október. 23. 09:30","title":"Október 23.: Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Huszonnégyen sérültek meg, amikor a CSZKA Moszkva szurkolói alatt száguldani kezdett egy mozgólépcső a római metróban.\r

","shortLead":"Huszonnégyen sérültek meg, amikor a CSZKA Moszkva szurkolói alatt száguldani kezdett egy mozgólépcső a római metróban.\r

","id":"20181025_amputacio_labserules_romai_metro_cszka_moszkva_drukkerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd1eae-0014-454a-96f1-65600fddf9b8","keywords":null,"link":"/sport/20181025_amputacio_labserules_romai_metro_cszka_moszkva_drukkerek","timestamp":"2018. október. 25. 07:11","title":"Amputálni kellett a római mozgólépcső-baleset egyik áldozatának lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]