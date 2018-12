Íme a Mercedes-AMG legszigorúbb 4 ajtós kupéja

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor úttörő abból a szempontból, ahogyan az államszervezetet átformálta, ahogyan elkezdte megfojtani a civil szférát és a sajtót, ráadásul a liberalizmus megsemmisítésére törekszik. Interjú Jan-Werner Müllerrel, a Princeton Egyetem politológiaprofesszorával a populizmusról, a miniszterelnökről, és arról, hogy egyenlőségjelet lehet-e tenni Magyarország és Venezuela közé.","shortLead":"Orbán Viktor úttörő abból a szempontból, ahogyan az államszervezetet átformálta, ahogyan elkezdte megfojtani a civil...","id":"20181227_Nincsenek_jo_populistak_Ok_veszelyesek_a_demokraciara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2a6d4-5e21-41f9-b3b3-21ee73d75be5","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nincsenek_jo_populistak_Ok_veszelyesek_a_demokraciara","timestamp":"2018. december. 27. 06:30","title":"„Nincsenek jó populisták, mind veszélyesek a demokráciára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja az énekesnő, aki azt is elmeséli, hogyan tanult meg szembesülni az érzéseivel, nem veszélyes-e a kitárulkozás, és mit jelenthet kihűlő párkapcsolatban a diszkrét hűtlenség.","shortLead":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja...","id":"20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75659028-84ed-44b0-abc9-779b5e6ee4b4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","timestamp":"2018. december. 26. 15:00","title":"Tóth Vera: „Teljesen újjászülettem, ami mindig fájdalmas folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű bálnavadászatot. A nemzetközi tilalmat 1986-ban vezették be, mert több faj már a kihalás szélére sodródott.","shortLead":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű...","id":"20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195414a-ee1c-43ec-977a-df143244b502","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","timestamp":"2018. december. 26. 16:03","title":"Japán újrakezdi a kereskedelmi bálnavadászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","shortLead":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","id":"20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bb0ed9-7acc-4fe7-b589-c8ff5138410e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","timestamp":"2018. december. 27. 06:41","title":"Egy autós logó, amit mindenki látott már, de csak kevesen ismernek igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3bfccb-6bcd-44d0-aa19-acf1dd177124","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A képek három nappal a szökőár után készültek. ","shortLead":"A képek három nappal a szökőár után készültek. ","id":"20181225_Fotok_mintha_bombaztak_volna_olyan_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_cunami_Indoneziaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bfccb-6bcd-44d0-aa19-acf1dd177124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ef19c-91d5-4113-bc2c-7decf2137acf","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Fotok_mintha_bombaztak_volna_olyan_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_cunami_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 25. 18:39","title":"Elképesztő pusztítást végzett az indonéz cunami - helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e973a-b9cb-4bef-bc45-200654c8c12e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében nyugtalan piaci környezetre számít 2019-ben James Bateman, a Fidelity International befektetési alapkezelő szakértője, aki arról is beszélt, milyen alternatív befektetéseket keresnek majd az emberek 2019-ben.","shortLead":"Összességében nyugtalan piaci környezetre számít 2019-ben James Bateman, a Fidelity International befektetési...","id":"20181225_A_Fidelity_elemzoi_szerint_jobban_oda_kell_figyelni_az_inflaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d84e973a-b9cb-4bef-bc45-200654c8c12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1433dd-1a6e-4f10-88ed-9e6aa680aa96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_A_Fidelity_elemzoi_szerint_jobban_oda_kell_figyelni_az_inflaciora","timestamp":"2018. december. 25. 12:28","title":"A Fidelity elemzői szerint jobban oda kell figyelni az inflációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati játékokról, LEGO-ról, eredeti matchboxokról, Barbie-ról és társaikról. De azért akkor is került a fa alá a gyerekeknek kedves tárgy. ","shortLead":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati...","id":"20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe8c517-ad2a-4add-a738-9d419a0d39ac","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","timestamp":"2018. december. 25. 12:30","title":"Karácsony a Kádár-rendszerben: volt ajándék a LEGO-korszak előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]