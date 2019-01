Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4aa489-5ba8-4631-a14b-dd932a2b4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik molinóra azt írták a szurkolók: \"Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano, csodálatos Kékmadarunk, örökre szeretni fogunk\".","shortLead":"Az egyik molinóra azt írták a szurkolók: \"Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano...","id":"20190130_emiliano_sala_focista_cardiff_city_arsenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4aa489-5ba8-4631-a14b-dd932a2b4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c342a35-5148-40d4-8a8d-bb621dbee72e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_emiliano_sala_focista_cardiff_city_arsenal","timestamp":"2019. január. 30. 12:58","title":"Torokszorító pillanatok: Emiliano Salára emlékeztek csapata meccse előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sztrájk ellen agitáló üzenetek kerültek ki a győri Audi-gyárból, állítólag az üzemi tévéken üzennek a dolgozóknak.","shortLead":"A sztrájk ellen agitáló üzenetek kerültek ki a győri Audi-gyárból, állítólag az üzemi tévéken üzennek a dolgozóknak.","id":"20190129_Sztrajk_idejere_nem_kapsz_bert__ilyen_uzenetekkel_varjak_az_Audidolgozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ca257-5d2a-4b9d-8391-e67ec231415c","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Sztrajk_idejere_nem_kapsz_bert__ilyen_uzenetekkel_varjak_az_Audidolgozokat","timestamp":"2019. január. 29. 12:22","title":"\"Sztrájk idejére nem kapsz bért\" – ilyen üzenetekkel várják az Audi-dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","id":"20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5456ab7b-4866-44b3-a335-f2c1d7a2ad30","keywords":null,"link":"/sport/20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2019. január. 29. 20:53","title":"Visszavonul az orosz sakklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz. Most egy Bors bulvárnapnál körbeküldött levél szerint tovább formálódhat a médiagömböc.","shortLead":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d5df26-e856-4c4e-a5f0-37e36b9f1226","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","timestamp":"2019. január. 30. 15:59","title":"Ómolnár Miklós került a kormányhű bulvárlapok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e903df90-30f9-4ecb-9322-85332f57b149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak Google coral a neve annak az eszköznek, amelyik a napokban jelent meg a Geekbenchen. Van, aki szerint a már a Pixel 4-ről lehet szó, mások inkább egy új Chromebookot valószínűsítenek.","shortLead":"Egyelőre csak Google coral a neve annak az eszköznek, amelyik a napokban jelent meg a Geekbenchen. Van, aki szerint...","id":"20190129_google_coral_a_geekbenchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e903df90-30f9-4ecb-9322-85332f57b149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12211d29-a6d1-42b2-bf5b-80298c886edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_google_coral_a_geekbenchen","timestamp":"2019. január. 29. 10:03","title":"Titokzatos Google-eszköz jelent meg a Geekbenchen, megy is rendesen a találgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","shortLead":"A cég állítja, betartja az etikai sztenderdeket, és a reklámjait nem ő, hanem egy médiaügynökség helyezi el.","id":"20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96b3d7-b9d0-4784-8036-3c56e1711291","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Az_MSZP_szegyendijjal_tuntete_ki_a_Bayert_amiert_az_a_kozteveben_hirdet","timestamp":"2019. január. 30. 15:48","title":"Az MSZP már a cégeket támadja: szégyendíjat adtak a köztévében hirdető Bayer Hungáriának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-t - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","shortLead":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","id":"20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4d0f-ac5e-49e4-831f-38bcc27956c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 29. 19:32","title":"Kigyulladt kórházban halt meg két ember Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]