Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este megszületett a megállapodás, amely az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének legkényesebb részleteit pontosította.","shortLead":"Szerda este megszületett a megállapodás, amely az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének legkényesebb részleteit...","id":"20190214_europai_szerzoi_jog_megallapodas_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e47b32-ed55-474d-85bd-00a6fc9ac8b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_szerzoi_jog_megallapodas_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. február. 14. 10:33","title":"Eldőlni látszik: fizethet a Facebook és a Google az újságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerencsére a sebezhető fajokhoz sorolják, így ki tudták lőni.","shortLead":"Szerencsére a sebezhető fajokhoz sorolják, így ki tudták lőni.","id":"20190215_Leopard_tombolt_egy_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764f08e3-c38b-4c97-ab18-eb4c42a1a41b","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Leopard_tombolt_egy_iskolaban","timestamp":"2019. február. 15. 10:27","title":"Leopárd tombolt egy iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik felszólították a kormányt, hogy azonnal adjon enni a családnak. ","shortLead":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik...","id":"20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa885c2f-e965-4182-9175-6da122926eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 13. 19:11","title":"Hat napja éheztetnek egy iraki házaspárt a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","shortLead":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","id":"20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8797abd-fc86-41d3-865d-578df52b2068","keywords":null,"link":"/sport/20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","timestamp":"2019. február. 13. 14:54","title":"Olimpiai bajnokokat igazolt az FTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és az S10E képességeit is megvillantotta.","shortLead":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b5629-0823-40d5-af77-3727c4894713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","timestamp":"2019. február. 13. 15:03","title":"Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Samsung Galaxy S10-ről (+ videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2774ea0f-2993-4352-80c3-a8b60d371dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeférhetetlenséget láttak abban, hogy a Makói csípős című hírportált működtető egyesület tulajdonosa is Kiss Attila jobbikos képviselő. De nem volt az összeférhetetlenség alátámasztható, ezért inkább hatályon kívül helyezte korábbi döntését a bíróság.","shortLead":"Összeférhetetlenséget láttak abban, hogy a Makói csípős című hírportált működtető egyesület tulajdonosa is Kiss Attila...","id":"20190215_Megsem_fosztja_meg_mandatumatol_a_birosag_a_jobbikost_amiert_van_egy_hirportalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2774ea0f-2993-4352-80c3-a8b60d371dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad17dc68-4eac-46d0-96aa-3cee09aea441","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Megsem_fosztja_meg_mandatumatol_a_birosag_a_jobbikost_amiert_van_egy_hirportalja","timestamp":"2019. február. 15. 09:03","title":"Mégsem fosztja meg mandátumától a bíróság a jobbikost, amiért van egy hírportálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter visszaszólt.","shortLead":"Szijjártó Péter visszaszólt.","id":"20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2253a0c-9c42-4497-b826-895bfe075a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","timestamp":"2019. február. 14. 13:56","title":"Leszólta Orbán családpolitikáját a svéd miniszter: Bűzlik a ’30-as évektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb érintőképernyő található.","shortLead":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb...","id":"20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03365bc-8a99-428e-bc10-9dc8aa6043cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. február. 14. 11:21","title":"Elképesztően nagy központi kijelzővel támad az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]