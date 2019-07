Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"200 méter pillangón.","shortLead":"200 méter pillangón.","id":"20190724_Vizes_vb_Kapas_Boglarka_es_Szilagyi_Liliana_is_dontobe_jutott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e560bd5-392d-4cc2-9b04-c8a4c783ef75","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vizes_vb_Kapas_Boglarka_es_Szilagyi_Liliana_is_dontobe_jutott","timestamp":"2019. július. 24. 14:30","title":"Vizes vb: Kapás Boglárka és Szilágyi Liliána is döntőbe jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d7b1e-7a39-4878-b7cc-3a786e0f9502","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Itt_van_drMarias_kepe_Berki_Krisztianrol_aki_fopolgarmesterkent_mindenkinek_kivasalja_majd_a_herejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d7b1e-7a39-4878-b7cc-3a786e0f9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f0106-4f7d-4c5c-ad3c-88182ffb7525","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Itt_van_drMarias_kepe_Berki_Krisztianrol_aki_fopolgarmesterkent_mindenkinek_kivasalja_majd_a_herejet","timestamp":"2019. július. 25. 11:19","title":"Itt van drMáriás képe Berki Krisztiánról, aki főpolgármesterként mindenkinek kivasalja majd a heréjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","shortLead":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","id":"20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e783c-67db-49fa-8578-5ea3cd8c3fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","timestamp":"2019. július. 25. 16:59","title":"Alföldi Róbert: A hatalomnak elveszett, szorongó ember kell, akit irányíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak szabálytalanságot, csaltak a számlákkal, a dolgozókkal, az alkohollal, lényegében mindennel. ","shortLead":"Ismét a bulinegyedben razziázott a NAV, az eredmény pedig önmagáért beszél: az esetek több mint felében találtak...","id":"20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8082beb-48dc-4eed-b7b7-b926a97e31b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Lecsapott_a_Bulinegyedre_a_NAV_es_talan_meg_ok_is_ledobbentek_mit_talaltak","timestamp":"2019. július. 24. 09:52","title":"Lecsapott a bulinegyedre a NAV: hirtelen sok új dolgozóval és számlával találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat magára.","shortLead":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat...","id":"20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b94cbd-f5db-4625-80bb-466660108112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 24. 09:03","title":"Lehet, hogy egy darabig nem kellene használnia a VLC lejátszót, súlyos gond van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban különösen népszerűek, és sok millióan használják őket. Pontosabban csak használták, mert mind a Google, mind a Mozilla deaktiválta a hírbe hozott bővítményeket. ","shortLead":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban...","id":"20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96793fdf-3af4-46a7-9399-f4cdca9fd965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","timestamp":"2019. július. 24. 11:33","title":"Talán nem is sejtette: 6 népszerű Chrome- és Firefox-bővítmény gyűjtött titokban adatokat a gépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","shortLead":"38-40 fok is lesz az országban, ahol még soha nem adtak ki ilyen riasztást. ","id":"20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765946b9-d07c-4d09-99b6-f7819cd64f63","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Ilyen_meg_soha_nem_volt_Belgiumban_is_voros_riasztast_adtak_ki_a_hoseg_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 14:02","title":"Ilyen még soha nem volt: Belgiumban is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]