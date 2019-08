Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69da5dba-258a-4bd4-8434-d1bc8f340181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelenlegi városvezetőt nyilvántartásba vette a Fővárosi Választási Bizottság az októberi önkormányzati választásra mint a Fidesz és a KDNP közös jelöltjét. ","shortLead":"A jelenlegi városvezetőt nyilvántartásba vette a Fővárosi Választási Bizottság az októberi önkormányzati választásra...","id":"20190828_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69da5dba-258a-4bd4-8434-d1bc8f340181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3477227-9378-40c0-9dd9-8531aca9750a","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:18","title":"Tarlós az első hivatalos főpolgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","shortLead":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","id":"20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f78bd9-7152-47d4-b673-a97181f60e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:24","title":"Újabb emeletes vonatokat gyártat a MÁV, csak azt nem tudni, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a glifozáttal kapcsolatos adatok sem állnak rendelkezésre.","shortLead":"Sőt, a glifozáttal kapcsolatos adatok sem állnak rendelkezésre.","id":"20190827_A_kormany_es_a_vizugy_sem_tudja_megmondani_mennyi_muanyagot_iszunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdfeda8-7ede-4e51-92cd-f037f2472f56","keywords":null,"link":"/elet/20190827_A_kormany_es_a_vizugy_sem_tudja_megmondani_mennyi_muanyagot_iszunk","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:34","title":"A kormány és a vízügy sem tudja megmondani, mennyi műanyagot iszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Választási Bizottságnál emeltek kifogást Puzsér Róberték, szerintük Karácsony Gergely törvényt sértett. A Párbeszéd ezt visszautasítja, azt viszont furcsállják, hogy Puzsér Karácsonnyal és nem Tarlós Istvánnal foglalkozik. ","shortLead":"A Fővárosi Választási Bizottságnál emeltek kifogást Puzsér Róberték, szerintük Karácsony Gergely törvényt sértett...","id":"20190828_Puzserek_bepanaszoltak_Karacsonyt_amiert_tul_sok_ajanloivet_kert_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab729bd-315b-442c-a597-719316cba924","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Puzserek_bepanaszoltak_Karacsonyt_amiert_tul_sok_ajanloivet_kert_ki","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:15","title":"Puzsérék bepanaszolták Karácsonyt, amiért túl sok ajánlóívet vett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.","shortLead":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.","id":"20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791edd0-b5fc-49de-8ea5-09e4e76022d1","keywords":null,"link":"/elet/20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:12","title":"Kikötött Noé bárkája Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök hajnalra az 1,1 milliót is meghaladta az aláírások száma azon a petíción, amelyet a brit parlament ülésezésének szeptember közepétől október közepéig tartó felfüggesztése ellen indítottak.\r

","shortLead":"Csütörtök hajnalra az 1,1 milliót is meghaladta az aláírások száma azon a petíción, amelyet a brit parlament...","id":"20190829_peticio_brexit_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6964cf68-f3f8-4b9d-b779-9a398fff4164","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_peticio_brexit_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:14","title":"Egymilliónál is többen kérik, hogy ne teljesüljön Boris Johnson akarata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","shortLead":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","id":"20190828_Majka_Nehez_velem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1363fcec-e408-4e77-a692-5e69ad3cf6b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Majka_Nehez_velem","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:37","title":"Majka: Nehéz velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]