[{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi díszpolgár, damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak a körülmények. A kórház szerint a vádak nem igazak.","shortLead":"A zalaegerszegi díszpolgár, damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak...","id":"20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea85ed7-0831-4a66-a6ed-f692d550ab14","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:02","title":"\"A bíróságon majd kitalálok egy kegyes hazugságot\" – felmondott egy orvos egy kórházi haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha megvalósul az USA környezetvédelmi hivatalának terve, nehezebb lesz megakadályozni a metánszivárgást Amerikában.","shortLead":"Ha megvalósul az USA környezetvédelmi hivatalának terve, nehezebb lesz megakadályozni a metánszivárgást Amerikában.","id":"20190829_Az_amerikaiak_szerint_nem_kornyezetszennyezo_a_metan_lazitananak_a_szabalyozason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870ff2a9-079c-4525-bfcb-62d80512d8fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Az_amerikaiak_szerint_nem_kornyezetszennyezo_a_metan_lazitananak_a_szabalyozason","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:43","title":"Az amerikaiak szerint nem környezetszennyező a metán, lazítanának a szabályozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt próbálják lejáratni Zuglóban, de országszerte tapasztalható a jelentés.","shortLead":"Karácsony Gergelyt próbálják lejáratni Zuglóban, de országszerte tapasztalható a jelentés.","id":"20190829_Most_Budapesten_tunt_fel_a_lejarato_kerdesekkel_tamado_kozvelemenykutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70bc53-4d95-416e-a15d-dcdd0737658c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Most_Budapesten_tunt_fel_a_lejarato_kerdesekkel_tamado_kozvelemenykutato","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:41","title":"Most Budapesten tűnt fel a lejárató kérdésekkel támadó közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","shortLead":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","id":"20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541cb613-1fab-466d-909c-74b56b1ecf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:18","title":"Húsz perc ingyenes parkolással kampányol Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","shortLead":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","id":"20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8f42d-b4f0-409b-b0df-3ccd585f7b4a","keywords":null,"link":"/sport/20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:47","title":"EL-sorsolás: a CSZKA Moszkvával és az Espanyollal is játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.","id":"20190829_Tobb_milliard_forintnyi_Meszaroskotveny_kerulhet_az_MNBhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d0c2a-7fe5-4ab7-bfab-222bdce35270","keywords":null,"link":"/kkv/20190829_Tobb_milliard_forintnyi_Meszaroskotveny_kerulhet_az_MNBhez","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:45","title":"Mészáros Lőrinc is profitál az MNB kötvényvásárlási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is mintegy 1100 milliárd forintot költhetünk majd közlekedésre. A korábbiakkal ellentétben sokan szeretnék, hogy most Budapest legyen a fejlesztések fókusza – legalábbis ha megtartja a fővárost az októberi választásokon a kormány, az építőipar viszont a nyíltvonali vasútépítésben érdekelt. Összeszedtük, mit építenének uniós pénzből.","shortLead":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is...","id":"20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58781a-5c81-4de3-8132-ba7188d9de6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:56","title":"Metrót, HÉV-et, vasutat is kaphat Budapest, feltéve, hogy kormánykézen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","shortLead":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","id":"20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96495a17-ed4e-485e-9246-875e62c546e5","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:38","title":"Embert ölt a bika egy spanyol fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]