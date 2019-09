Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","shortLead":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","id":"20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24952367-3a07-45dc-b4f8-b4f95369df06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:15","title":"Visszahívja az IKEA az egyik termékét, mert a patentje fulladást okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely pár tucat aktivistát várt a beteg kislány felhívására.\r

\r

","shortLead":"Gulyás Gergely pár tucat aktivistát várt a beteg kislány felhívására.\r

\r

","id":"20190928_Vilagszerte_3_millioan_tuntettek_a_klimakatasztrofa_miatt_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b344d4-4eeb-416f-a44a-7f82c9990b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Vilagszerte_3_millioan_tuntettek_a_klimakatasztrofa_miatt_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:34","title":"Világszerte 3 millióan tüntettek a klímakatasztrófa miatt pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","shortLead":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","id":"20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c29266-cebc-424b-8b96-0ff7ba044164","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:24","title":"Így jártak, akik ingyen Csíki Sörre vágytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","shortLead":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","id":"20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493bd011-93e6-4f0d-8909-f5845cc0bd75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:55","title":"A Ferrari 21 éves süvölvénye indulhat az első helyről az Orosz Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó szándékára is szükség lenne.","shortLead":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó...","id":"201939__kozossegioldaladdikcio__tarsas_tulterheltseg__beleragadnak__vegtelen_ciklus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bb5b9d-da69-4a28-970f-746f0a11f3f6","keywords":null,"link":"/360/201939__kozossegioldaladdikcio__tarsas_tulterheltseg__beleragadnak__vegtelen_ciklus","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:15","title":"Végtelen ciklusba kerülhet a Facebookon, ha nem figyel oda, mire nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dc60ab-6dd8-4ead-a5b1-bebd413d7334","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány történetet, amelyek tanulsággal szolgálhatnak 2019-ben is.","shortLead":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány...","id":"201939__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__valaszutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02dc60ab-6dd8-4ead-a5b1-bebd413d7334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2c4fc4-99ed-4e13-84e9-1b8817acdf43","keywords":null,"link":"/360/201939__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__valaszutak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:00","title":"Privatizációs törésvonalak és tévés tisztogatás anno - HVG 40 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08de9d88-4224-4698-86eb-95e4c1153ec4","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismét Magyarországra látogat az ír-kelta zenét játszó formáció, a Celtic Woman. Az együttes egyik énekesével, Éabha McMahonnal beszélgettünk például arról, miért tanult meg egy ősi ír éneklési stílust, és hogyan lehet megkeresni egy ír népdallal a nagymamája rég eltűnt szerelmét.","shortLead":"Ismét Magyarországra látogat az ír-kelta zenét játszó formáció, a Celtic Woman. Az együttes egyik énekesével, Éabha...","id":"20190929_celtic_woman_Eabha_McMahon_ancient_land","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08de9d88-4224-4698-86eb-95e4c1153ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c762d7-b881-49e4-bcfa-367c59ef8f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_celtic_woman_Eabha_McMahon_ancient_land","timestamp":"2019. szeptember. 29. 20:30","title":"A nagymama régi szerelmének a nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","shortLead":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","id":"20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14218c51-13e5-497e-a882-3805d7591d88","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:14","title":"Révész: Egy bíró nyarat csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]