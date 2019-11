Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e17ea0-691c-4b40-87da-d2eb9f682fa8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábbi előzetes kedvcsináló fotókat követően most itt vannak az új nagy Kia külsejét teljesen felfedő felvételek.","shortLead":"A korábbi előzetes kedvcsináló fotókat követően most itt vannak az új nagy Kia külsejét teljesen felfedő felvételek.","id":"20191112_lelepleztek_a_passat_es_a_mondeo_szemrevalo_uj_kihivojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e17ea0-691c-4b40-87da-d2eb9f682fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59139de-ffa6-47d5-aa7d-30ae9d8ca26a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_lelepleztek_a_passat_es_a_mondeo_szemrevalo_uj_kihivojat","timestamp":"2019. november. 12. 09:21","title":"Leleplezték a Passat és a Mondeo szemrevaló új kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent. Ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában.","shortLead":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új...","id":"20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174104d7-ce34-481c-8cee-744e815b6e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","timestamp":"2019. november. 12. 12:49","title":"Rekordot jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","shortLead":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","id":"20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dbbbc4-8ba1-4480-822e-6454cce53bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","timestamp":"2019. november. 12. 10:57","title":"Közigazgatási bíróságok: a Párbeszéd nem bízik a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb406867-54aa-4344-8d94-f8bdaae02f34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez volt az első támadás azóta, hogy az ultrakonzervatív királyság enyhített a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon, amelyek a nyolcvanas évek óta voltak érvényben.","shortLead":"Ez volt az első támadás azóta, hogy az ultrakonzervatív királyság enyhített a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon...","id":"20191112_szaud_arabia_szorakoztatas_fesztival_fellepo_keses_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb406867-54aa-4344-8d94-f8bdaae02f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806b2558-0978-470e-b2b7-2ec587000142","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_szaud_arabia_szorakoztatas_fesztival_fellepo_keses_tamadas","timestamp":"2019. november. 12. 16:29","title":"Fellépés közben késeltek meg három előadót Rijádban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szövegbe az utolsó pillanatban került bele egy módosító javaslat a kötelező kvótákról, a párt szerint ráadásul akkor sem lett volna semmi következménye, ha átmegy az Európai Parlamenten. ","shortLead":"A szövegbe az utolsó pillanatban került bele egy módosító javaslat a kötelező kvótákról, a párt szerint ráadásul akkor...","id":"20191111_demokratikus_koalicia_menekultek_europai_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7500531-ae0a-474c-bdab-122f7f834ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_demokratikus_koalicia_menekultek_europai_parlament","timestamp":"2019. november. 11. 14:45","title":"Egy módosító miatt szavazta le a DK a menekültek segítéséről szóló nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","shortLead":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","id":"20191112_karlman_King_terepjaro_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933686a-b000-4e3d-92b3-c778251e7e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karlman_King_terepjaro_suv","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Egyetlen ismert járműre sem hasonlít a világ legdrágább szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e2876-696b-467f-9481-01042e4ec63f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány hibájukra, amelyeket a gyártójuk is elismert és javított, illetve javítani fog. Van azonban egy olyan gond is, amelyen nem segíthet a szoftverfrissítés.","shortLead":"Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány...","id":"20191112_pixel_4_xl_torturateszt_hajlitasteszt_eredmenye_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e2876-696b-467f-9481-01042e4ec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ba5e3f-20b3-47e3-9a01-a693c4be82cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_pixel_4_xl_torturateszt_hajlitasteszt_eredmenye_video","timestamp":"2019. november. 12. 14:03","title":"Akadt egy olyan probléma a Google telefonjával, amin nem segíthet a szoftverfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]