Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","shortLead":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","id":"20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3b37a0-935f-471b-9e9b-3dac6d9bd650","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","timestamp":"2019. december. 15. 20:24","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrséggel az új állampolgársági törvény miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény főigazgatója szerint nem hét sebészük van, hanem huszonhárom.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója szerint nem hét sebészük van, hanem huszonhárom.","id":"20191216_jahn_ferenc_korhaz_sebeszek_felmondas_ugyelet_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da3c613-352f-4d32-8f28-f8edaf054489","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_jahn_ferenc_korhaz_sebeszek_felmondas_ugyelet_kozlemeny","timestamp":"2019. december. 16. 21:59","title":"Jahn Ferenc kórház: Visszautasítjuk az összeomlásról szóló híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","shortLead":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","id":"20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547ac91-b399-4db3-a81b-94fe171c1f10","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. december. 16. 06:18","title":"Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8675f2cf-6e15-4489-8166-ab3b77f2de5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","timestamp":"2019. december. 16. 08:01","title":"Adventi mesenaptár – december 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik, az egyikük rálőtt a másikra.","shortLead":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik...","id":"20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5cd291-78d0-4084-a3d6-6012e3429ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 14:25","title":"Gyerekei látogatása közben verte meg feleségét és kezdett lövöldözni egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b065fa-8316-4438-90ec-dbecd8b40b27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál jövőre is Balaton-felvidéki nyár legnagyobb szenzációjának ígérkezik. A szervezők már bejelentették, hogy július 31-én a soul legújabb sztárja, JP Cooper, augusztus 1-jén pedig a latinos temperamentumú, fergeteges bulit ígérő Caro Emerald és az MF Robots lép fel.","shortLead":"A fesztivál jövőre is Balaton-felvidéki nyár legnagyobb szenzációjának ígérkezik. A szervezők már bejelentették...","id":"20191216_JP_Cooper_es_Caro_Emerald_is_fellep_a_Paloznaki_Jazzpikniken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b065fa-8316-4438-90ec-dbecd8b40b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba50ba-a7c6-420b-b9a8-540d950d4cb9","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_JP_Cooper_es_Caro_Emerald_is_fellep_a_Paloznaki_Jazzpikniken","timestamp":"2019. december. 16. 10:05","title":"JP Cooper és Caro Emerald is fellép a Paloznaki Jazzpikniken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57ea8f-1c8c-49ea-9fe6-8b8c4849e639","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német szabadidőautó minden variánsában feltöltéses motor van ugyan, de amelyikre a Porsche pluszban is ráteszi a megkülönböztető Turbo jelölést, azok az igazán elit ligába szánt gépeik. Ezt a modellt próbálhattuk ki, ráadásul nemi is akármilyen helyszínen. ","shortLead":"Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német...","id":"20191215_Porsche_Macan_Turbo_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa57ea8f-1c8c-49ea-9fe6-8b8c4849e639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0d4099-8119-47ca-80e3-01816341b769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Porsche_Macan_Turbo_menetproba","timestamp":"2019. december. 15. 11:30","title":"A szabadidőautók igazi Porschéja - Macan Turbo menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]