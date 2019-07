Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A vb-címvédő és a pontversenyben vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj...","id":"20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd5e99e-4b87-4c14-b1bb-6cf38f8c6777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Nemet_Nagydijon","timestamp":"2019. július. 27. 16:26","title":"Hamilton indulhat az élről a Német Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0652bc8-3e79-4bbd-a521-e1ef395d5a7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több államban is sikerült rögzíteni a kamerákkal, ahogy szerda éjszaka egy meteorit suhant át az ország keleti része felett.","shortLead":"Több államban is sikerült rögzíteni a kamerákkal, ahogy szerda éjszaka egy meteorit suhant át az ország keleti része...","id":"20190726_video_meteor_legkor_felrobbano_meteor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0652bc8-3e79-4bbd-a521-e1ef395d5a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f7f2fc-a896-4f07-9763-fc08d56543f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_video_meteor_legkor_felrobbano_meteor","timestamp":"2019. július. 26. 11:33","title":"Videó: Megsemmisült egy meteor az Egyesült Államok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23570ed-6c61-4491-8720-150d319591ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két labdarúgót akkor támadták meg, amikor Londonban autóztak. \r

