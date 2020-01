Az újdonság az első hírek szerint a Peugeot 208-as, Opel Corsa és DS3 Crossback alapjaira építkezik majd, miután a francia és olasz modellek anyacégei összeolvadnak.

A B-szegmens sokáig meghatározó autója volt a Punto, amelynek gyártása tavalyelőtt fejeződött be. Igaz, hogy ebben a szegmensben is egyre inkább a kisméretű SUV-k a keresettek, ugyanakkor a most megjelent hírek szerint a Puntóból nem csinálnak szabadidő-autót.

Ugyanakkor ez a típus legalább még fennmarad, mert a kisebb miniautókat, mint a Fiat 500-as vagy a Fiat Panda nem is gyártja várhatóan tovább majd az olasz vállalat. Legalábbis hagyományos, belsőégésű motorvariánsokkal biztosan nem.

Az új Punto egyébként a saját osztályában is inkább az alacsonyabb árkategóriás modelleket, mint a Dacia Sandero támadhatja majd, legfőképpen azért, hogy az említett Peugeot 208-as vagy a Corsa piacát házon belül ne veszélyeztesse.

Az alábbi képen egy ismert virtuáldizájner munkája látható, Kleber Silva már meg is tervezte a 2022-ban várhatóan debütáló újdonságot.

© Kleber Silva

A Puntót egyébként 1993-tól gyártották és három generációt ért meg, ezen idő alatt több mint 9 millió példányt értékesítettek belőle.

