[{"available":true,"c_guid":"d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású tartalmakat is az otthoni szórakoztatásban jelenleg elérhető legjobb, 8K minőségűre skálázza fel a Samsung új tévéje.","shortLead":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású...","id":"20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f381807-c7b3-49ad-909d-a37fdf226867","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","timestamp":"2020. január. 07. 22:38","title":"A Samsung ígéri: mindegy, mit néz ezen a tévén, valódi 8K minőségű lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolják.","shortLead":"Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolják.","id":"20200108_gaspar_gyozo_vademeles_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b142b4-0ebc-4835-8109-13a4407eb426","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_gaspar_gyozo_vademeles_csalas","timestamp":"2020. január. 08. 11:07","title":"Vádat emeltek Gáspár Győző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da22958-4e91-4d84-8472-4e2cabbbdaa2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság 75 százalékos részesedést szerzett a cégben. ","shortLead":"A bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság 75 százalékos részesedést szerzett a cégben. ","id":"20200108_netrisk_ta_associates_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da22958-4e91-4d84-8472-4e2cabbbdaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fe661c-a3b0-44a8-a863-c8cbd09ba809","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_netrisk_ta_associates_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 08. 18:10","title":"Amerikai kézbe került a Netrisk.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások futnak a háttérben, melyekre nincs szükség. Mutatjuk, hogy kapcsolhatja ki ezeket.","shortLead":"Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások...","id":"20200108_szamitogep_gyorsitasa_trukk_windows_10_optimalizalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4df78da-4b16-4f0a-acc6-eab0325493bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_szamitogep_gyorsitasa_trukk_windows_10_optimalizalasa","timestamp":"2020. január. 08. 09:03","title":"Ezzel a kis trükkel felgyorsíthatja a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak hátrányai is vannak, sőt még az sem biztos, hogy pénzben mérve kifizetődik. Azért persze tudunk fenntarthatóan is spórolni.","shortLead":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak...","id":"20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0d3e6-825b-48f6-b62e-e048bf5c2941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","timestamp":"2020. január. 07. 12:30","title":"Nem is gondolná, mennyire visszaüthet, ha spórol otthon a vízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai rádióteleszkópok hálózatával. Az eredmény több okból is érdekes.","shortLead":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai...","id":"20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ca81a-440f-4aa8-acc9-31801204cfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","timestamp":"2020. január. 08. 08:39","title":"Rejtélyes, ismétlődő rádiójelek érkeztek az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos szerint a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa.","shortLead":"A kormánybiztos szerint a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa.","id":"20200108_navracsics_tibor_kormanybiztos_fidesz_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161add5-85d7-4b05-87bf-8dc6b79e2a46","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_navracsics_tibor_kormanybiztos_fidesz_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 09:57","title":"Navracsics Tibor: Adok egy évet a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","shortLead":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","id":"20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9522b52-eeea-43bb-b33e-a24a894888fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","timestamp":"2020. január. 08. 08:10","title":"Négy éve nem volt ennyire kevés nyeresége a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]