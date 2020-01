Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","shortLead":"Állítólag még nem teljesültek a feltételek. ","id":"20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e5ca81-8e4e-48b9-9ff3-cc9b606ce5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdcc047-e0aa-415a-9a8f-6246b17912a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_trieszt_kikoto_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 21. 12:29","title":"Semmitmondó választ adott a külügy arra, miért nem épül még a trieszti kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","shortLead":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","id":"20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ffac2-3f14-4bb1-99a6-199415e51d89","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"Véget ért a fideszes vizit Orbánnál, mindenki kapott bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel a vádlottak padjáról, csak azt érezte, ki kell mennie.\r

\r

","shortLead":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel...","id":"20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d3215c-3da2-495b-b80b-ce6a21fe4ef5","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","timestamp":"2020. január. 21. 09:06","title":"Megint rosszul lett a tárgyalásán Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most újabb céldátumot adtak meg.","shortLead":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most...","id":"20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25151240-cc20-4cbf-b405-704a90c51f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","timestamp":"2020. január. 22. 16:03","title":"Közölte a Boeing, hogy egy darabig még biztosan nem szállnak fel a 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","id":"20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8502749f-2e8a-40cb-adeb-38eb05a81ba4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","timestamp":"2020. január. 23. 07:59","title":"Kereken 600 lóerős lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő. Ráadásul a dohányzókat is illúzióban ringatja.","shortLead":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő...","id":"202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbb91a-a879-4304-b180-802eb8ee4997","keywords":null,"link":"/360/202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","timestamp":"2020. január. 21. 12:00","title":"A füstszűrő a cigaretta egyik legalattomosabb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"Molnár Péter","category":"itthon","description":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. A múlt bevallása nélkül nincs jelen, jövő, és nincs a társadalmat átszelő árkok betemetése sem.

","shortLead":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni...","id":"20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f519fb-b5ed-4942-990d-7717078264bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","timestamp":"2020. január. 21. 17:55","title":"Molnár Péter: Turul, Városmajor, Szabadság tér, Horthy szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","shortLead":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","id":"20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab984b2-eeec-4299-ad35-1d23577658a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","timestamp":"2020. január. 22. 12:03","title":"Kiszivárgott fotókon a Xiaomi új telefonja, amellyel borsot törnének a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]