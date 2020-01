A Ferrari a világ legerősebb márkája

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e283f364-4f16-414d-860a-a8ae683044f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp a koronavírus-járvány kitörése előtt akart a fertőzés kitörésének helyszínére utazni egy tajvani nő. Az utazást a kutyája hiusította meg, mert szétrágta az útlevelét.

","shortLead":"Épp a koronavírus-járvány kitörése előtt akart a fertőzés kitörésének helyszínére utazni egy tajvani nő. Az utazást...","id":"20200126_A_kutya_megette_az_utlevelem__igy_nem_utazott_egy_no_a_koronavirusfertozes_helyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e283f364-4f16-414d-860a-a8ae683044f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e12f2c-30e7-46c4-bb07-4fc74bdebb69","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_kutya_megette_az_utlevelem__igy_nem_utazott_egy_no_a_koronavirusfertozes_helyere","timestamp":"2020. január. 26. 16:18","title":"A kutya megette az útlevelem - így nem utazott egy nő a koronavírus-fertőzés helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti...","id":"20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcad57d-9f5e-4c8e-9496-baa20d79abf3","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkritikusabb szakaszon is csak 8 kilométernyi felújításra futja idén. ","shortLead":"A legkritikusabb szakaszon is csak 8 kilométernyi felújításra futja idén. ","id":"20200127_Megmondta_a_MAV_mennyibe_kerulne_hogy_ne_legyenek_kesesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0364bd48-e51d-486d-9fd1-d30bd5956f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Megmondta_a_MAV_mennyibe_kerulne_hogy_ne_legyenek_kesesek","timestamp":"2020. január. 27. 19:37","title":"Megmondta a MÁV, mennyibe kerülne, hogy ne legyenek késések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is körbejártuk.","shortLead":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is...","id":"20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff805c-239e-46b5-979b-3011cff439ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","timestamp":"2020. január. 28. 06:41","title":"Esztergomi üdvözlet: beültünk a legújabb hibrid Suzuki Vitarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat hagynak az agyban és a viselkedésben – foglalható össze egy, többségében brit tudósokból álló kutatócsapat új tanulmánya. ","shortLead":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat...","id":"202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4cf907-14e4-486c-b32f-7ebb2b47ef98","keywords":null,"link":"/360/202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","timestamp":"2020. január. 26. 09:00","title":"Kisebbre nőtt a Ceausescu rémuralma alatt felnövő állami gondozottak agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 15. kiemeltet győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic Melbourne-ben az Australian Openen.","shortLead":"A 15. kiemeltet győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic Melbourne-ben az Australian Openen.","id":"20200127_babos_timea_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae3faa2-bcff-494d-aec0-de8bfc804dda","keywords":null,"link":"/sport/20200127_babos_timea_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag","timestamp":"2020. január. 27. 09:52","title":"Babosék párosban nyolc közé jutottak Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság.","shortLead":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon...","id":"20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abd1a8c-9e90-422f-8d2f-64fd77d7be06","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","timestamp":"2020. január. 27. 10:39","title":"HVG-plakátok: első fokon nyertünk a Mahir Cityposterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]