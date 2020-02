Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen priusza van.","shortLead":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen...","id":"20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37ac216-532c-42a5-a0cc-46cf0f111f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 16:48","title":"Az ügyészség csak azért is meg akarja büntetni az Index újságíróját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vuhanban időközben elkészült a második rohamtempóban felépített kórház, ahol a betegeket kezelhetik.","shortLead":"Vuhanban időközben elkészült a második rohamtempóban felépített kórház, ahol a betegeket kezelhetik.","id":"20200207_koronavirus_vuhan_2019_ncov_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e17e66-8d60-4c7c-9fbb-cf48c7490425","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_koronavirus_vuhan_2019_ncov_fertozott","timestamp":"2020. február. 07. 06:06","title":"Koronavírus: Kínában már 636 halott van, a fertőzöttek száma is emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","shortLead":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","id":"20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4daabd2-246b-4d7b-a9e8-6e5695e0dc96","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","timestamp":"2020. február. 07. 22:01","title":"Autópályát, hidat és egy kisvárost is elsodort az árvíz Oregonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helikopter-balesetben elhunyt NBA-sztárt szimbolikus helyen és napon búcsúztatják.","shortLead":"A helikopter-balesetben elhunyt NBA-sztárt szimbolikus helyen és napon búcsúztatják.","id":"20200207_kobe_bryant_temetes_gyaszszertartas_februar_24_staples_center_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ac6abf-d7ec-4ccb-a658-c03d48bf7f19","keywords":null,"link":"/elet/20200207_kobe_bryant_temetes_gyaszszertartas_februar_24_staples_center_los_angeles","timestamp":"2020. február. 07. 05:06","title":"A Lakers csarnokában vesznek búcsút Kobe Bryanttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","shortLead":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","id":"20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8dcbf9-00ad-4746-b8f9-1f7148b98c64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","timestamp":"2020. február. 07. 11:43","title":"Nincs már kerékbilincselés, inkább arrébb teszik az autókat a fővároshoz tartozó utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben gyártásba került Model Y-nal egész komoly távolságot lehet megtenni két töltés között. ","shortLead":"A nemrégiben gyártásba került Model Y-nal egész komoly távolságot lehet megtenni két töltés között. ","id":"20200207_feny_derult_a_legujabb_tesla_valos_hatotavjara__nem_lehet_panasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1de3c-07de-41b0-a944-c6352e79b9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_feny_derult_a_legujabb_tesla_valos_hatotavjara__nem_lehet_panasz","timestamp":"2020. február. 07. 11:21","title":"Fény derült a legújabb Tesla valós hatótávjára – nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96621497-e8d1-41e3-babb-b316704f27b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aleksandar Vulin nem akarja, hogy a menekültek elrontsák Szerbia és Magyarország \"jószomszédi viszonyát\".","shortLead":"Aleksandar Vulin nem akarja, hogy a menekültek elrontsák Szerbia és Magyarország \"jószomszédi viszonyát\".","id":"20200206_A_szerb_vedelmi_miniszter_szerint_szegyenletes_hogy_alhireket_gyartanak_a_hatarnyitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96621497-e8d1-41e3-babb-b316704f27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1794638-90e4-4ecd-840b-bcedf6cd421a","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_A_szerb_vedelmi_miniszter_szerint_szegyenletes_hogy_alhireket_gyartanak_a_hatarnyitasrol","timestamp":"2020. február. 06. 21:41","title":"A szerb védelmi miniszter szerint szégyenletes, hogy álhíreket gyártanak a határnyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","shortLead":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","id":"20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d92ec-3179-49ba-937a-72e7c5608a96","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 06. 18:05","title":"Nyilvános lett Rogán Cecília Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]