[{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött mennyiséget. Azok az érdeklődők, akik megszerezték a telefont, szerencsések voltak, ugyanis a további készletekre – úgy tűnik – várni kell majd.","shortLead":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött...","id":"20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206ec465-00bf-4ba3-93b5-1f4cec726df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","timestamp":"2020. február. 19. 12:03","title":"55 mp alatt elkapkodták a Xiaomi új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","shortLead":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","id":"20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0722cd6d-8687-4b1f-88e0-e5fe49994e37","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","timestamp":"2020. február. 18. 18:12","title":"Félpályás útlezárással tiltakoztak a NAT ellen a Széll Kálmán téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","shortLead":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded3fda-4222-438b-9506-d610e7c7d3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","timestamp":"2020. február. 18. 16:03","title":"Nincs jobb kijelző a piacon – állítja a Galaxy S20 Ultráról a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047e8bec-bc8a-4cf6-8054-7de74ddd7e21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Larry Tesler munkásságáról hű módon szeretnénk megemlékezni, akkor ezt a hírt valahonnan csak bemásolnánk. De nem ezt tesszük.","shortLead":"Ha Larry Tesler munkásságáról hű módon szeretnénk megemlékezni, akkor ezt a hírt valahonnan csak bemásolnánk. De nem...","id":"20200220_copy_paste_kopipeszt_crtl_c_ctrl_v_ctrl_x_masolas_kivagas_larry_tesler_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=047e8bec-bc8a-4cf6-8054-7de74ddd7e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c240b-28ba-4a13-ac30-4d5b873aceaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_copy_paste_kopipeszt_crtl_c_ctrl_v_ctrl_x_masolas_kivagas_larry_tesler_elhunyt","timestamp":"2020. február. 20. 09:43","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta a Ctrl+C és Ctrl+V parancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban hét éve nem látott mértékben nőttek az árak Magyarországon. A Portfolio most annak járt utána, mely termékeket és szolgáltatásokat érint leginkább a drágulás.","shortLead":"Januárban hét éve nem látott mértékben nőttek az árak Magyarországon. A Portfolio most annak járt utána, mely...","id":"20200219_zoldseg_tea_postai_szolgaltatas_aremelkedes_inflacio_ksh_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728c932-2b3b-408f-810a-aabfe656a6e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_zoldseg_tea_postai_szolgaltatas_aremelkedes_inflacio_ksh_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 19. 08:46","title":"Zöldség, posta, tea – itt van, mi mindennek szállt el az ára Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora helyett reggelire eszik többet – derítették ki német kutatók.","shortLead":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora...","id":"20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37976b7c-6c8c-4658-8062-d0326cdebab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","timestamp":"2020. február. 20. 07:33","title":"Fontos dolog derült ki a reggeliről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]