[{"available":true,"c_guid":"acc26625-04b0-4980-a302-f440907acbe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matthew McConaughey önkéntes száműzetése tarol. ","shortLead":"Matthew McConaughey önkéntes száműzetése tarol. ","id":"20200326_Az_izolacios_reklamjaikkal_mennek_most_nagyot_az_autogyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc26625-04b0-4980-a302-f440907acbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6a8022-5b5e-4111-b31d-3d8312771a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Az_izolacios_reklamjaikkal_mennek_most_nagyot_az_autogyartok","timestamp":"2020. március. 26. 12:21","title":"A \"világtól elvonulós\" reklámjaikkal mennek most nagyot az autógyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. 24 075-en vesztették életüket a COVID-19 elnevezésű betegségben és 122 672-en gyógyultak meg.","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú...","id":"20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a072e542-892a-46ed-a1af-7feafaf90cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 27. 07:56","title":"Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós szám.","shortLead":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós...","id":"20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d23-8fd3-4e51-8e16-1ad187beb14e","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","timestamp":"2020. március. 25. 17:20","title":"500-600 ezer olasz koronavírus-fertőzött lehet valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3384bda8-c615-4cc7-952b-3f1232f6094a","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Óriási a kereslet tisztító- és fertőtlenítőszerekre, valamint higiéniai papírtermékre, a hazai gyártók sem emberrel, sem kapacitással nem bírják már. Ráadásul többen ki vannak szolgáltatva a külföldről érkező alapanyagoknak és az ugrásszerűen megnőtt áraknak, akár a szállítmányozás terén.","shortLead":"Óriási a kereslet tisztító- és fertőtlenítőszerekre, valamint higiéniai papírtermékre, a hazai gyártók sem emberrel...","id":"20200325_tisztitoszer_papir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3384bda8-c615-4cc7-952b-3f1232f6094a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a211546a-a943-44b6-953d-8be892bd7a0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_tisztitoszer_papir","timestamp":"2020. március. 25. 12:40","title":"Alig bírják tartani a tempót a tisztítószer- és a WC-papír-gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden fontos információt a jelenlegi helyzetről, miként olyan olvasnivalót is, ami segít átvészelni a bezártság napjait.","shortLead":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden...","id":"20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cc18e1-8eb8-4bf8-b247-4bf21288fcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","timestamp":"2020. március. 27. 06:25","title":"Tartsanak ki, őrizzék meg türelmüket, és maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma; ez az előző napi adathoz képest csaknem 18 százalékos növekedést jelent. A halottak száma 31-re emelkedett.","shortLead":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött...","id":"20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aabcde-4560-4a4e-b814-593b3665f184","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","timestamp":"2020. március. 25. 19:26","title":"Megkéselt egy ápolót egy koronavírusos beteg Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel közelebb jutottak ehhez.","shortLead":"A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel...","id":"20200326_koronavirus_rna_diamond_princess_szallodahajo_hajo_fertozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cc6fb8-8842-4d9e-9e6a-ef68439c89f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_rna_diamond_princess_szallodahajo_hajo_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"Koronavírus nyomait találták a karanténba zárt hajón 17 nappal azután, hogy kiürítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán államfő szerint választani kellett a járvány miatt a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió állampolgár biztonsága között.","shortLead":"Az ukrán államfő szerint választani kellett a járvány miatt a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió...","id":"20200326_ukrajna_hatarzar_zelenszkij_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f1e087-2132-4101-bde1-ab80f48d3794","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_ukrajna_hatarzar_zelenszkij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 20:28","title":"Ukrajna még az ukránok előtt is lezárja határait pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]