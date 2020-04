Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","shortLead":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","id":"20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632d242-06d1-4151-a331-74f433b2b701","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 04. 13:14","title":"4 millió maszk és több mint 400 ezer védőruházat érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c485c761-efd0-4a7f-97c5-44fddbcab041","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 04. 15:48","title":"Svájcban is terjed még a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","shortLead":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","id":"20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed6874e-07c5-4db4-8514-c777dfc4f10f","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","timestamp":"2020. április. 05. 11:05","title":"Húsvétkor sem lesz kamionstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vigyázzon ha online rendel: letartóztattak egy férfit, aki egy weboldalon szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket árult, hogy pénzt csaljon ki, a megrendeléseket azonban esze ágában sem volt teljesíteni. ","shortLead":"Vigyázzon ha online rendel: letartóztattak egy férfit, aki egy weboldalon szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket árult...","id":"20200405_Ujabb_szajmaszkokkal_csalot_tartoztattak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c7130-86ea-497e-9303-9872a39a836e","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Ujabb_szajmaszkokkal_csalot_tartoztattak_le","timestamp":"2020. április. 05. 16:08","title":"Újabb szájmaszkokkal csalót tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","shortLead":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","id":"20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867f86-22ef-4f0a-8cad-327a21d4365b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","timestamp":"2020. április. 04. 15:49","title":"Kocsis Máté arról, hogy a kormány elveszi az állami párttámogatások felét: „Helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020b8e55-8a1e-4666-99ee-09b0ed94bf2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a fővárosban nagy a kockázata annak, hogy \"berobbanjon\" a járvány. Közben Európa több országából érkeztek hírek a járvány terjedésének mérséklődéséről.","shortLead":"Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti...","id":"20200405_koronavirus_aprilis_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020b8e55-8a1e-4666-99ee-09b0ed94bf2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e5f10-31fd-4acd-90c8-d3f1878d3dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"Európa több országában már enyhül a koronavírus terjedése, de sokan nem veszik komolyan a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]