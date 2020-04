Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki tudják szűrni a vírusok részecskéit. ","shortLead":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki...","id":"20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a3fd-5bfd-4c17-ab99-4bc66b598647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","timestamp":"2020. április. 07. 14:38","title":"A szivacsok a vízben lévő vírusok majdnem egészét kiszűrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen az aktuálpolitikai doktrína irdatlan lólábai lógnak ki minden irányba. Vélemény.","shortLead":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen...","id":"20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fe6bf6-ca1e-489b-ba9b-1dacc3acfa8a","keywords":null,"link":"/360/20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","timestamp":"2020. április. 08. 11:00","title":"Lőrinc László: Esztelen öncsalás a történelemtanítás új kerettanterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének, olyan a látvány.","shortLead":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének...","id":"20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941afd88-cd53-4d2d-93aa-8534bdf747ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","timestamp":"2020. április. 09. 09:03","title":"Lemerültek a kutatók a mélybe, olyat láttak, amit többen még soha – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett egy kísérletben, melyben kínai kutatók koronavírussal súlyosan fertőzött tíz beteget követtek nyomon. Náluk a vérplazmakezelésnek köszönhetően rövidebb ideig jelentkeztek a tünetek, javult a vér oxigénszintje és gyorsabban tűnt el a vírus a szervezetből, de igazi eredmény az lesz, ha ezt nagyobb mintán is sikerül igazolni. A kínaiak által közzétett esetleírások mindenesetre érdekesek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett...","id":"20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b1faa-3de8-47c4-8537-dd35e3573da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","timestamp":"2020. április. 08. 06:03","title":"Koronavírus: a 11. napon már súlyosan beteg 46 éves férfi vérplazmát kapott, másnapra azonnal jobban lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","id":"20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0092171-9139-457d-8a26-3bc680229340","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 08. 18:21","title":"Olaszországban újra csökkent az elhunyt koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","id":"20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ab0922-0df1-4f7e-a895-4e2d45c2d820","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","timestamp":"2020. április. 09. 09:21","title":"Itt az extravagáns új Lexus LC sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accbf04a-d604-4437-b9f0-390ab7654888","c_author":"Kiss János Péter","category":"tudomany","description":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű a koronavírus-fertőzöttség. Szerzőnk elkészített egy olyan térképet, melyen ez valószerűbben követhető nyomon – és el is magyarázza, mi következik az ilyen módon súlyozott adatokból. Kiss János Péter írása.","shortLead":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű...","id":"20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=accbf04a-d604-4437-b9f0-390ab7654888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a80d77a-3f8c-450c-b16e-c9348431ce70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","timestamp":"2020. április. 08. 17:15","title":"A magyar koronavírus-térkép – és ami abból következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]