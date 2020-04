Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","shortLead":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","id":"20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b2d83-9707-41a0-a88e-d4f795d6156b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 11:18","title":"Adókönnyítéseket és új hitelprogramokat jelentett be Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0ec2e-c979-47a7-a8ea-e79ee7643182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester arra kéri a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a helyzetet, és az autós turistáskodás helyett sétáljanak lakóhelyük környékén.","shortLead":"A polgármester arra kéri a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a helyzetet, és az autós turistáskodás helyett...","id":"20200407_Lezarjak_a_tihanyi_parkolokat_a_tomegesen_erkezo_turazok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0ec2e-c979-47a7-a8ea-e79ee7643182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4637ed59-2949-4f71-89be-c9d45455f0a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Lezarjak_a_tihanyi_parkolokat_a_tomegesen_erkezo_turazok_miatt","timestamp":"2020. április. 07. 15:22","title":"Lezárják a tihanyi parkolókat a tömegesen érkező túrázók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7","c_author":"","category":"elet","description":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

\r

","shortLead":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

\r

","id":"20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9842e3d-e443-4eaa-a990-f06a6b49dc06","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","timestamp":"2020. április. 08. 08:35","title":"Ilyen a kristálytiszta Balaton a víz alatt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel indokolta a lemondását az EU tudománnyal foglalkozó testületének elnöke.","shortLead":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel...","id":"20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae1e7ea-cf5c-4043-a5cf-e2f850820817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:51","title":"Lemondott az EU első számú tudósa, annyira nem együttműködőek a tagállamok a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre figyelmeztető matricát.","shortLead":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre...","id":"20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63d5c8-4323-4412-b832-13f9ca52130f","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","timestamp":"2020. április. 07. 13:34","title":"Szabálysértési eljárást indítottak Kozma Dominik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","shortLead":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b2e08d-c743-43a8-8673-528b43f0463c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","timestamp":"2020. április. 08. 09:48","title":"Már 82 ezer halottja van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni?","id":"20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bfbbe-983c-4bd2-af13-87276bfaacaa","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","timestamp":"2020. április. 08. 15:32","title":"Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e64352-0012-4141-b237-09640a514b7d","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A Vígszínház és a Katona társulatának tagjaként ott volt a színházi bántalmazási ügyek közelében, és véleményt is mond róluk az Akik maradtak című film férfi főszereplője, Hajduk Károly, aki az alakításáért a Magyar Filmdíjat is kiérdemelte. A HVG-nek adott interjújában elmeséli azt is, hogy a járvány alatt színészként mivel tölti a napjait.","shortLead":"A Vígszínház és a Katona társulatának tagjaként ott volt a színházi bántalmazási ügyek közelében, és véleményt is mond...","id":"202014__hajduk_karoly_szinesz__kifulladasrol_szemelyisegproblemakrol__fulbe_sugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3e64352-0012-4141-b237-09640a514b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a57b54c-f14b-48b5-80e3-6fec2b87038f","keywords":null,"link":"/360/202014__hajduk_karoly_szinesz__kifulladasrol_szemelyisegproblemakrol__fulbe_sugas","timestamp":"2020. április. 07. 19:00","title":"Hajduk Károly: \"Abban reménykedem, hogy ez a járvány észhez térít minket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]