Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110d3262-0a07-40a9-ba51-8fae328452d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","shortLead":"A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","id":"20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110d3262-0a07-40a9-ba51-8fae328452d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c8e32-e348-43d8-b555-9c9acdd154e8","keywords":null,"link":"/elet/20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","timestamp":"2020. április. 10. 14:58","title":"Orbán most a Szent Imrében tartott járványügyi ellenőrzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","shortLead":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","id":"20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbfe79-5003-4757-b554-9049ebc54428","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","timestamp":"2020. április. 11. 11:49","title":"Meglépett egy koronavírusos beteg az Uzsoki kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd","c_author":"","category":"kultura","description":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","shortLead":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","id":"20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f9751-577d-40f2-a549-72e881d18a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. április. 11. 19:40","title":"Magyarul szavalt a budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","shortLead":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","id":"20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb2225a-343f-4f87-a2a7-951234a15c90","keywords":null,"link":"/elet/20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","timestamp":"2020. április. 11. 09:28","title":"Állva tapsolták a nővérek a koronavírusból meggyógyult 99 éves veteránt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","shortLead":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","id":"20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e8ef8-2260-4c16-8140-0ea416076d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","timestamp":"2020. április. 10. 16:54","title":"Nem lehet nem észrevenni: 3D-zebrát készítettek Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]