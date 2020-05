Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","shortLead":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","id":"20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223971e9-5bb0-4f60-ac9a-dcd25a932076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","timestamp":"2020. május. 20. 11:35","title":"A kínai Csilinben már a koronavírus egy mutációja terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy félmillió ember megkérdezésével zajló amerikai vizsgálatsorozat májusi jelentéséből.","shortLead":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy...","id":"20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcfcd4-c545-4123-99ed-0b175da63adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","timestamp":"2020. május. 20. 09:03","title":"Itt a lista: ezekre a telefonokra van a legkevesebb panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","shortLead":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","id":"20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0a1-242c-4958-b837-732a967f177a","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","timestamp":"2020. május. 20. 10:28","title":"Lovaggá ütik Tom századost, aki 13 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint a kormány negyedmillió embert hagyott cserben azzal, hogy visszavonta saját, az egyszer használatos műanyagok tilalmáról szóló törvényjavaslatát. A környezetvédelmi szervezet a Karmelita kolostor falára vetített szavakkal üzent a döntéshozóknak.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint a kormány negyedmillió embert hagyott cserben azzal, hogy visszavonta saját...","id":"20200520_greenpeace_magyarorszag_muanyagok_betiltasa_torvenyjavaslat_karmelita_kolostor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97412114-5ca5-404e-8b67-eff2bf7aab43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_greenpeace_magyarorszag_muanyagok_betiltasa_torvenyjavaslat_karmelita_kolostor","timestamp":"2020. május. 20. 08:33","title":"Negyedmillió magyar kérte, de a kormány visszavonta a műanyagtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 500 milliárd eurós válságkezelő csomag életmentő lehet a koronavírus által leginkább sújtott déli tagállamok számára. Ők lelkesek is, de a befizető államok szívják a fogukat.","shortLead":"Az 500 milliárd eurós válságkezelő csomag életmentő lehet a koronavírus által leginkább sújtott déli tagállamok...","id":"20200520_Nem_aratott_osztatlan_tetszest_Macron_es_Merkel_javaslata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b40772-1abc-46c5-8082-7959be5f234b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_aratott_osztatlan_tetszest_Macron_es_Merkel_javaslata","timestamp":"2020. május. 20. 15:12","title":"Nem aratott osztatlan tetszést Macron és Merkel javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy törvényben meghatározott kötelezettsége miatt végül mégis kénytelen volt beszámolni a pilótáival történt, egyelőre megmagyarázhatatlannak tűnő UFO-észlelésekről. Szám szerint nyolcról.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy törvényben meghatározott kötelezettsége miatt végül mégis kénytelen volt beszámolni...","id":"20200520_ufo_aktak_azonositatlan_repulo_targy_pentagon_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727883e-029e-4991-81f9-4ce12d5fd1a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ufo_aktak_azonositatlan_repulo_targy_pentagon_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 20. 12:03","title":"Mégiscsak léteznek olyan UFO-akták, amiket eddig nem hoztak nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]