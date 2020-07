Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","shortLead":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","id":"20200713_kontenerborton_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa3f4f6-f722-44c8-a2a6-dc9fecc24448","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kontenerborton_veszprem","timestamp":"2020. július. 13. 12:58","title":"Konténerbörtönt adtak át Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","shortLead":"A budapesti főpolgármester ismét jelezte, hogy nem méretné meg magát az előválasztáson.","id":"20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9beb2-1d8f-474c-a2a8-9b988d55897d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Karacsony_Gergely_elovalasztas","timestamp":"2020. július. 12. 14:49","title":"Karácsony Gergely: Nem indulok az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","shortLead":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","id":"20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccac911f-d373-4a2e-8db4-757ca19b68bd","keywords":null,"link":"/elet/20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 13. 11:40","title":"Önre is számít a cigánycsuk, a kis őrgébics, és a sordély ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","shortLead":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","id":"20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f65d5c-a0ca-4e4f-82ab-5dbea3266030","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","timestamp":"2020. július. 11. 16:58","title":"Hadházy Ákosnál csöngetett a HírTv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szubjektív, képes történelmi séta Nádasdy Ádámmal, figurális művészeti kiállítás és elhallgatott múltbeli bűnök a Hvg ajánlójában.","shortLead":"Szubjektív, képes történelmi séta Nádasdy Ádámmal, figurális művészeti kiállítás és elhallgatott múltbeli bűnök a Hvg...","id":"20200711_Gazalarcos_ovodasok_Kadarkori_eletkepek_Nadasdy_Adam_uj_konyveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff47a7a-c467-4be0-ba41-e7584963457e","keywords":null,"link":"/360/20200711_Gazalarcos_ovodasok_Kadarkori_eletkepek_Nadasdy_Adam_uj_konyveben","timestamp":"2020. július. 12. 12:15","title":"Gázálarcos óvodások, Kádár-kori életképek Nádasdy Ádám új könyvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc0bade-221e-45e9-84b2-0644cf5bddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó, amikor fának hajtott kocsijával egy férfi Püspökladányban.","shortLead":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó, amikor fának hajtott kocsijával egy férfi Püspökladányban.","id":"20200712_Az_eskuvoje_napjan_mentett_eletet_egy_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc0bade-221e-45e9-84b2-0644cf5bddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea95a2b-34a7-4db7-b2d5-aedf4dbd6c80","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Az_eskuvoje_napjan_mentett_eletet_egy_tuzolto","timestamp":"2020. július. 12. 20:26","title":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]