[{"available":true,"c_guid":"c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","shortLead":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","id":"20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ec3e66-bba3-4383-9f9b-89770afc0f24","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","timestamp":"2020. július. 29. 08:53","title":"A Kúria elmarasztalta Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás részletei még nem világosak, egyelőre azt is csak sejteni lehet, hogy hol és mennyiért végzik majd a tesztelést.","shortLead":"Az új szabályozás részletei még nem világosak, egyelőre azt is csak sejteni lehet, hogy hol és mennyiért végzik majd...","id":"20200729_koronavirus_teszteles_uj_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94027c29-64c7-44cb-90fb-93c857688fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koronavirus_teszteles_uj_szabalyozas","timestamp":"2020. július. 29. 11:14","title":"Nem az állami fizeti augusztustól az utazók koronavírustesztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 53 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy az egészségügyi intézményben, ahol dolgozik, szexuális erőszakot követett el.","shortLead":"Egy 53 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy az egészségügyi intézményben, ahol dolgozik, szexuális erőszakot követett...","id":"20200728_Korhazi_szexualis_eroszak_letartoztatas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927f7330-00a5-41da-a22a-f91ba060ec86","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Korhazi_szexualis_eroszak_letartoztatas_rendorseg","timestamp":"2020. július. 28. 12:48","title":"Kórházi szexuális erőszakért tartóztattak le egy férfit Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vár jövő tavaszig, a Microsoft még idén ősszel elérhetővé teszi azt a rendszerfrissítést, amellyel egyebek mellett új Start menü költözik a Windows 10-be.","shortLead":"Nem vár jövő tavaszig, a Microsoft még idén ősszel elérhetővé teszi azt a rendszerfrissítést, amellyel egyebek mellett...","id":"20200728_microsoft_windows_10_uj_start_menu_megjelenes_20h2_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75727d73-d7a3-4aca-85f8-450494021927","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_microsoft_windows_10_uj_start_menu_megjelenes_20h2_frissites","timestamp":"2020. július. 28. 08:03","title":"Változás a gépén: a vártnál hamarabb kerül az új Start menü a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke szerint Magyarországon egyre kevésbé lehet hozzáférni a független és ellenőrzött információkhoz.","shortLead":"A szervezet elnöke szerint Magyarországon egyre kevésbé lehet hozzáférni a független és ellenőrzött információkhoz.","id":"20200727_europai_unio_vizsgalat_index_europai_ujsagiro_szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f56960-861c-4d43-92ef-730f64775fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_europai_unio_vizsgalat_index_europai_ujsagiro_szovetseg","timestamp":"2020. július. 27. 18:07","title":"Uniós szintű vizsgálatot szorgalmaz az Index ügyében az Európai Újságíró-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","shortLead":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","id":"20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea27cd-ad4b-4093-8032-db76a9a53993","keywords":null,"link":"/sport/20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","timestamp":"2020. július. 27. 17:55","title":"A felcsúti foci vezetői belátták: hiába próbálkoznak, üres marad a stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy Watch 3. „Kívülálló” elvileg még nem is ismerhetné, mégis vannak, aki már videókat is készítettek róla.","shortLead":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy...","id":"20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5a1d93-db70-4610-99be-5ceb2eb1d1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","timestamp":"2020. július. 29. 14:03","title":"Voltak, akik már videót is készítettek a még be sem mutatott Samsung okosóráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik a válság elején elvesztették az állásukat, csak most kerültek be hivatalosan is a munkanélküliek közé, ahogy a korlátozások enyhítésével el tudtak kezdeni munkát keresni.","shortLead":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik...","id":"20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22a960-8cc0-4205-adb7-da0a665455c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2020. július. 29. 10:01","title":"Hároméves rekordra nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]