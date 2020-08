Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök kabinetfőnöke és három minisztere is megfertőződött.","id":"20200804_brazilia_kormany_koronavirus_jair_bolsonaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b2ada-9738-42cc-ad21-8719dc12403b","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_brazilia_kormany_koronavirus_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:27","title":"A brazil kormány egyre több tagja kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve vidéken. A páros egy lopott bicikli hirdetésén bukott meg.","shortLead":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve...","id":"20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89806de7-88c1-478b-a0fc-4132806e37a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:14","title":"Egy lopott biciklin csúsztak el a katalizátor-tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","id":"20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f4c4c-b9b2-447b-bb30-a7c84b906e76","keywords":null,"link":"/zhvg/20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:57","title":"Júliusban közel 7000 erdőtüzet észleltek az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Csaknem megduplázza saját költségvetését a 2021–2027-os időszakra az Európai Unió, ám a Magyarországnak szánt keretek csak szerény mértékben nőttek – és kizárólag az új helyreállítási alap révén.","shortLead":"Csaknem megduplázza saját költségvetését a 2021–2027-os időszakra az Európai Unió, ám a Magyarországnak szánt keretek...","id":"202031__unios_tamogatasok__eltitkolt_keretek__szamhaboru__kikeszultsegi_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c43ca5-866b-4cec-b2ff-1e0ff308d898","keywords":null,"link":"/360/202031__unios_tamogatasok__eltitkolt_keretek__szamhaboru__kikeszultsegi_allapot","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:00","title":"Orbán Viktor úgy jutott több pénzhez Brüsszelben, hogy valójában bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","id":"20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1db822-bf71-40c4-aace-7589cfe299e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:42","title":"Tartalmi hibák miatt visszadobták a Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív szempontból nem használható”.","shortLead":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív...","id":"202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb67c6f6-0979-4279-acb4-314a7c9df1ca","keywords":null,"link":"/360/202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:30","title":"A világhírű magyar tudós, akiből nem tudott kémet csinálni a kommunista belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná az elménket. De ez persze távolról sincs így. Visszanézve egész izgalmas volt ez a július. Felidézzük a Kult és Élet+Stílus rovat elmúlt hónapját.","shortLead":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná...","id":"20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e562acb7-ed8a-44c0-90f8-97b73173850d","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:00","title":"Vágó Istvántól Joseph Goebbelsig voltak kemény kérdéseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","shortLead":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","id":"20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5349de-92fc-4fef-82df-3697ab33294e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:43","title":"Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]