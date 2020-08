Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"927718bb-e7d6-44af-8dc5-9a22f180a6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski végre megerősítette a rajongói elméletet, miszerint a filmeknek tényleg közük volt a transzneműséghez.","shortLead":"A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski végre megerősítette a rajongói elméletet, miszerint a filmeknek tényleg közük...","id":"20200805_A_Matrix_valojaban_a_transznemuseg_allegoriaja_a_rendezoi_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927718bb-e7d6-44af-8dc5-9a22f180a6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200310d-0619-4fce-a1ca-e3fdfa29b301","keywords":null,"link":"/elet/20200805_A_Matrix_valojaban_a_transznemuseg_allegoriaja_a_rendezoi_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:36","title":"A Mátrix valójában a transzneműség allegóriája a rendezői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","shortLead":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","id":"20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d11bf-f0d3-4acf-a2a4-866191b3a39e","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:25","title":"Raktárkoncert lett a garázskoncertből, van már néhány név is, akit a kormány támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább megyeszékhelyek a budapesti külső kerületek átlagáraival vannak egy szinten.","shortLead":"A legdrágább megyeszékhelyek a budapesti külső kerületek átlagáraival vannak egy szinten.","id":"20200806_lakas_ingatlan_otp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4c0251-e820-4b0e-9e9f-c74e440a1fe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_lakas_ingatlan_otp","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:59","title":"Egy budapesti kis lakás árából vidéken háromszor akkora otthon jön ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című könyvében megismertetett módszerek és a coaching szemléletmód mindhárom helyzetben segíthetnek. ","shortLead":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című...","id":"20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376195e-1f5c-404c-9974-29586e6aca67","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:15","title":"Kevesebb erőfeszítéssel több eredményt? Próbálja ki a coachingot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során az ellenanyagkészlet nagyságát igyekeztek feltérképezni helyi szakemberek.","shortLead":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során...","id":"20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee04d2b-5392-4f9a-8b5f-4cfe1199f1fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:03","title":"Az olasz ellenanyagszűrés nyomán derült ki, hogy valójában hatszor több fertőzött lehet az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Teljesen spekulatív\" volt a Magyar Nemzet cikke a Tesco szerint, egyelőre nincs szó többlépcsős leépítésről.","shortLead":"\"Teljesen spekulatív\" volt a Magyar Nemzet cikke a Tesco szerint, egyelőre nincs szó többlépcsős leépítésről.","id":"20200806_tesco_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adada8d-4e73-48c8-b404-913ef00cc4c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_tesco_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:31","title":"Cáfolja a Tesco, hogy csoportos létszámleépítésre készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent György híd lett, a gondozását végző üzemeltető céget pedig elvették eddigi tulajdonosától. \r

","shortLead":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent...","id":"20200805_Hidemberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ec6d7-f99c-436d-9989-fa30cc566cfb","keywords":null,"link":"/360/20200805_Hidemberek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:00","title":"A leomlott genovai híd helyén új van, a politikai alkut megkötötték, felelős még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]