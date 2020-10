Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság jelenlegi keretei között? Nemcsak kérdéseket vet fel, de a válaszokat is igyekszik megadni a HVG Green Revolution konferenciája. ","shortLead":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság...","id":"20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019e4bd-b972-442f-8e90-f7b441064af4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","timestamp":"2020. október. 02. 09:10","title":"Kövesse velünk élőben a HVG Green Revolution konferenciáját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740b6bd-c577-4ebe-9c5e-86bc4b94885f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NATO idei legnagyobb európai hadgyakorlatát tartják Skóciában, ezért kiterelik a bálnákat a térségből.","shortLead":"A NATO idei legnagyobb európai hadgyakorlatát tartják Skóciában, ezért kiterelik a bálnákat a térségből.","id":"20201001_balna_skocia_evakualas_hadgyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b740b6bd-c577-4ebe-9c5e-86bc4b94885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38a87d-f4e3-49de-a850-80ee18dde3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_balna_skocia_evakualas_hadgyakorlat","timestamp":"2020. október. 01. 13:33","title":"Evakuálják a bálnákat Európa legnagyobb hadgyakorlata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan hatékonyabban használhatunk majd navigációra.","shortLead":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan...","id":"20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6aded2-eb8a-4345-a781-54e1ad824cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2020. október. 02. 14:03","title":"Budapesten is használhatjuk majd a Google Térkép új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly fennakadás, de Magyarországon is érezni lehetett a hatását.","shortLead":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly...","id":"20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfbb5ba-7da9-4761-a4b7-0c0720c9fab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","timestamp":"2020. október. 01. 10:54","title":"Baj van a Microsoftnál, akadozik az Outlook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ca1c96-9e2f-4504-acf0-37e63bbb2b75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"604-gyel nőtt az aktív fertőzöttek száma, miközben annyian haltak meg, ahányan április közepe óta egyetlen napon sem.","shortLead":"604-gyel nőtt az aktív fertőzöttek száma, miközben annyian haltak meg, ahányan április közepe óta egyetlen napon sem.","id":"20201001_koronavirus_szamok_adatok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ca1c96-9e2f-4504-acf0-37e63bbb2b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11344618-7751-4298-a9d6-ae0be86acfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_koronavirus_szamok_adatok_covid","timestamp":"2020. október. 01. 09:12","title":"Egy nap alatt 16-an haltak meg a koronavírus miatt, 20 ezer fölött az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi kabarétréfán, de az abszurd előadás továbbra is műsoron van. ","shortLead":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi...","id":"202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a18cfe-d764-4909-871a-f0be87bf032e","keywords":null,"link":"/360/202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","timestamp":"2020. október. 01. 14:00","title":"Megjött a vasút és a metró aktuális ellensége: az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump elnök hazafiaknak nevezte tagjait. A QAnon-hívők körében is első számú ellenség az univerzális háttérhatalommá minősített Soros György.","shortLead":"Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump...","id":"202040__qanon__osszeeskuveselmeletek_felturbozva__trump_tabora__egy_bolond_milliot_csinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7846ff-7156-45d9-8d8e-6ccf3c32d74c","keywords":null,"link":"/360/202040__qanon__osszeeskuveselmeletek_felturbozva__trump_tabora__egy_bolond_milliot_csinal","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Bizarr vallássá kezd válni az összeesküvés-elméleteket csúcsra járató mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","shortLead":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","id":"20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70e0c4d-ff5d-453d-98bd-f31e3c6dd942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 09:47","title":"Megfelezte Mészáros Lőrinc szállodáinak bevételét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]