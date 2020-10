Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173402a-f5db-4f96-86ea-c4d86521ff3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki teljesen értelmetlen módon rombolásba és pusztításba kezd. ","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki teljesen értelmetlen módon rombolásba és pusztításba kezd. ","id":"20201027_felgyujtotta_61_millio_forintos_mercedeset_es_zaporozseccel_tavozott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1173402a-f5db-4f96-86ea-c4d86521ff3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ebbdb-9e82-481e-a93d-51da4a57d5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_felgyujtotta_61_millio_forintos_mercedeset_es_zaporozseccel_tavozott__video","timestamp":"2020. október. 27. 07:59","title":"Felgyújtotta 61 millió forintos Mercedesét és Zaporozseccel távozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cd888-0e46-411d-955b-d4ed6b0d2ae4","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli fülhallgatók piacának aktív zajszűréssel megspékelt legütősebb termékeit eresztettük egymásnak. Nyúzópróbán az AirPods Pro, a Samsung Galaxy Buds Live és a Huawei FreeBuds Pro.","shortLead":"A vezeték nélküli fülhallgatók piacának aktív zajszűréssel megspékelt legütősebb termékeit eresztettük egymásnak...","id":"20201025_apple_airpods_pro_samsung_galaxy_buds_live_huawei_freebuds_pro_teszt_osszehasonlitas_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52cd888-0e46-411d-955b-d4ed6b0d2ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91773e3d-31d6-41e0-854c-09f50be9cde2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_apple_airpods_pro_samsung_galaxy_buds_live_huawei_freebuds_pro_teszt_osszehasonlitas_velemeny","timestamp":"2020. október. 25. 20:00","title":"Milyen fülhallgatót vegyek? Mit tud az AirPods Pro, milyen a legújabb Samsung? És a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a Facebookon számolt be az állapotáról.","shortLead":"Az énekes a Facebookon számolt be az állapotáról.","id":"20201026_Nem_szoktam_sirni_de_itt_nincs_mas_baratom__Delhusa_Gjont_koronavirussal_vittek_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a96ca0-8246-422a-8522-e2db05a3699d","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Nem_szoktam_sirni_de_itt_nincs_mas_baratom__Delhusa_Gjont_koronavirussal_vittek_korhazba","timestamp":"2020. október. 26. 11:44","title":"„Nem szoktam sírni, de itt nincs más barátom” – Delhusa Gjont koronavírussal vitték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288c7ff1-99bc-4be9-92ce-c9ea0c44bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" A Spot nevű robotkutyát tudományos céllal vitték a kutatók: megmérte a térség sugárzási szintjét.","shortLead":" A Spot nevű robotkutyát tudományos céllal vitték a kutatók: megmérte a térség sugárzási szintjét.","id":"20201026_csernobil_atomeromu_sport_robotkutya_boston_dynamics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=288c7ff1-99bc-4be9-92ce-c9ea0c44bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe57f7f-b519-4e73-92a1-74b5754de677","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_csernobil_atomeromu_sport_robotkutya_boston_dynamics","timestamp":"2020. október. 26. 20:15","title":"Szétnézett Csernobilban az egyik legjobban működő robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak villámlátogatásokat tett a miniszterelnök.","shortLead":"A legtöbbször csak villámlátogatásokat tett a miniszterelnök.","id":"20201026_orban_viktor_utazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d90054-5e2e-4669-9730-c274ca9e8fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_orban_viktor_utazasok","timestamp":"2020. október. 26. 08:10","title":"Negyedmilliárd forintot utazott el Orbán Viktor két év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" – mondta Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban. A most megjelent Társadalmi Riport szerint az elmúlt évtizedekben komoly lehetőségeket pazarolt el az ország, az egyik legfontosabb kérdés az emberek tudásának, egészségének javítása lenne.","shortLead":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" –...","id":"20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aba804-52af-4538-a520-359337e37f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","timestamp":"2020. október. 26. 06:30","title":"Sokan felteszik a kérdést: 350 élet vagy 100 ezer munkahely a fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak fiatalokat beállítani.","shortLead":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak...","id":"20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56969f2-1305-4589-a043-2ce9f6121ac2","keywords":null,"link":"/sport/20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","timestamp":"2020. október. 26. 06:06","title":"A felcsúti edző szerint az öregebb játékosai nem szeretik a fiatal akadémistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]