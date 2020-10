Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban Jurij Karajev még arról nyilatkozott, hogy a fehérorosz rendőrség túl toleráns volt eddig, de a jövőben nem habozik majd éles lőszert használni. Csütörtökön elnöki segítő lett belőle.","shortLead":"Egy nappal korábban Jurij Karajev még arról nyilatkozott, hogy a fehérorosz rendőrség túl toleráns volt eddig, de...","id":"20201029_lukasenka_levaltotta_a_belugyminisztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6482c318-6548-4862-b562-ed5257fcc31f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_lukasenka_levaltotta_a_belugyminisztert","timestamp":"2020. október. 29. 19:54","title":"Lukasenka leváltotta a belügyminiszterét, aki éles lőszer bevetésével fenyegette a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csendesebb lett a világ a koronavírus-járvány miatt, jelentősen csökkent a napi átlagos zajszint az Egyesült Államokban a pandémia első hulláma idején – foglalható össze amerikai kutatók vizsgálati eredménye. ","shortLead":"Csendesebb lett a világ a koronavírus-járvány miatt, jelentősen csökkent a napi átlagos zajszint az Egyesült Államokban...","id":"202044_zajuzo_koronavirus_a_csend_hangjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca62991-c384-41bf-82df-a3f23afcb74c","keywords":null,"link":"/360/202044_zajuzo_koronavirus_a_csend_hangjai","timestamp":"2020. október. 29. 14:00","title":"A koronavírus-járvány ajándéka: a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház eközben lassan megtelik.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház...","id":"20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c4db8-1afc-45f1-9867-6d567d01bff0","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 15:38","title":"Koronavírusos gócpont lett Kecskemét a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","shortLead":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","id":"20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66557565-8ec4-4da4-ac6e-34275f4c4ad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","timestamp":"2020. október. 30. 11:13","title":"A szakértő szerint a 2 éves fiú túlélte volna a balesetet, ha nem az anyja ölében ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot visznek haza.","shortLead":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot...","id":"20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a4aaa-5c2a-4b43-98bd-5440f5aa94a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","timestamp":"2020. október. 29. 13:30","title":"Van egy terület Magyarországon, ahol ritka a nettó 600 ezer alatti fizetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést jelent, hanem eleven kapcsolódást. Ez független attól, hiszünk-e a lélek túlélésében, avagy sem. Hogy ez a kapcsolódás létrejön-e, és ha igen, milyen minőségben, azt sok minden befolyásolhatja.","shortLead":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést...","id":"20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794352fe-0018-4da5-afaf-17757b47e497","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","timestamp":"2020. október. 30. 09:30","title":"Milyen az ön kapcsolata elhunyt édesanyjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","id":"20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abc7c22-46c3-4d05-91fa-c000e4bded3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 20:20","title":"Orbán Viktor videokonferencián egyeztetett a járvány kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]