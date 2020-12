Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","shortLead":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","id":"20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ec8dc-e811-48d0-bf72-d90131d3328a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","timestamp":"2020. december. 07. 20:33","title":"Videó: Érmével tisztelegnek David Bowie emléke előtt, a világűr szélére is felküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi telefonok, processzorfoglalatok és sok más eszköz. Ezért is lehet nagy gond, hogy hackerek sikerrel támadták meg a cég szervereit, és rengeteg adatot loptak.","shortLead":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi...","id":"20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4875700a-f03c-4187-bb5c-cd9d6031ff8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","timestamp":"2020. december. 08. 20:03","title":"Súlyos kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártóját, 10 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen ország sincs Közép- és Kelet-Európában, amelynek esélye volna a Fitch Ratingsnél a felminősítésre, a lejjebb sorolás hét államot fenyeget, mi nem vagyunk köztük.","shortLead":"Egyetlen ország sincs Közép- és Kelet-Európában, amelynek esélye volna a Fitch Ratingsnél a felminősítésre, a lejjebb...","id":"20201208_Fitch_magyarorszag_minosites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72adc8ae-eecc-4533-865a-223670e1c3a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Fitch_magyarorszag_minosites","timestamp":"2020. december. 08. 19:56","title":"Fitch: Felminősítést nem remélhet Magyarország, de a leminősítéstől sem kell tartania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","shortLead":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","id":"20201208_szajer_szivoszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8efe8a-4544-4a40-86b7-a4a109f3e1ca","keywords":null,"link":"/elet/20201208_szajer_szivoszal","timestamp":"2020. december. 08. 16:23","title":"Ha szeretne otthonra egy ereszcsatornán mászó Szájer-figurát, itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági kárt is okozhatnak. Kutatók szedték össze, mely fajok okozzák a legnagyobb gondot Európában, illetve melyekre kell nagyon odafigyelni a jövőben.","shortLead":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági...","id":"20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191109c5-3c42-44c9-a62c-2deeafb4cc1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Csigák, halak, békák: Ezek az invazív állatfajok a legveszélyesebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","shortLead":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","id":"20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a215f98e-2bf6-4c2a-8bb5-fc3edad2ac4b","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","timestamp":"2020. december. 08. 11:35","title":"A korlátozások miatt a tavaszi mélypont közelébe esett vissza a hazai turizmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű sajtó.","shortLead":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű...","id":"20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6aac61-6edc-49c0-bc85-664a72b36b42","keywords":null,"link":"/360/20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","timestamp":"2020. december. 08. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Szerbül igen, magyarul alig lehetett olvasni a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai Baringo-tóban.","shortLead":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai...","id":"20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52369278-8017-407c-b600-777c4877945d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","timestamp":"2020. december. 08. 07:33","title":"Hajón menekítettek ki két ritka zsiráfot egy \"süllyedő\" szigetről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]