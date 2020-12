Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt bizonyosan nem garantálja, hogy az ottani jelentkezés alapján jutunk koronavírus elleni oltáshoz. A kormány igényfelmérés címén számos személyes adatot kér tőlünk, amelyeket aztán továbbít az egészségbiztosítási alapkezelő felé. A háziorvos pedig a lánc legvégén várja, hogy megkapja az adatokat, amelyeket egyébként is ismer. Nagy-Britanniában már elkezdődött az oltás, de efféle köröket nem futnak.","shortLead":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt...","id":"20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51b288-5dd7-4a19-968e-5ffd2f39eded","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. december. 11. 06:30","title":"Voltaképpen miért is kell regisztrálnunk egy oldalon a védőoltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec4561-d0a9-4528-87ce-9ca149ac4bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be az Apple a legújabb vezeték nélküli fejhallgatóját, amelynek az árcédulájára csillagászati összeg került. Az egyik weboldal olcsóbb, de a tulajdonságaiban hasonlóan jó alternatívát keresett.","shortLead":"A napokban mutatta be az Apple a legújabb vezeték nélküli fejhallgatóját, amelynek az árcédulájára csillagászati összeg...","id":"20201210_apple_airpods_max_vs_huawei_freebuds_studio_osszehasonlitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec4561-d0a9-4528-87ce-9ca149ac4bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5eebea-fe7a-4762-a2ac-0cadf401ee87","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_airpods_max_vs_huawei_freebuds_studio_osszehasonlitas","timestamp":"2020. december. 10. 12:33","title":"Összehasonlították az Apple-féle AirPods Maxet és a Huawei jóval olcsóbb fejhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december 24-én zárva maradjanak a boltok. ","shortLead":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december...","id":"20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b3471a-c0de-4d0b-a36c-d9eb900dfd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:11","title":"Nem zárja ki a kormány, hogy létszámkorlátot vezessenek be a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szendrői Csabáék a Kösz című dalhoz készítettek stúdióban zenélős klipet, melyet először nálunk lehet megtekinteni.","shortLead":"Szendrői Csabáék a Kösz című dalhoz készítettek stúdióban zenélős klipet, melyet először nálunk lehet megtekinteni.","id":"20201209_Premier_Elefant_Kosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4931ba8-cad8-4c4f-a8bd-097431aa6efa","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Premier_Elefant_Kosz","timestamp":"2020. december. 10. 10:00","title":"Premier: kitartó rajongói előtt tiszteleg új klipjével az Elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","shortLead":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","id":"20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcfca6-1335-4d60-96f0-05dde47ec268","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","timestamp":"2020. december. 10. 05:28","title":"Adóellenőrzést kapott a nyakába Joe Biden fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldogkői Zsolt szerint azért támadják, mert vitába szállt a vírustagadó Gődény Györggyel.","shortLead":"Boldogkői Zsolt szerint azért támadják, mert vitába szállt a vírustagadó Gődény Györggyel.","id":"20201209_Halalos_fenyegetes_Godeny_Boldogkoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147e5554-f6d7-4df5-ab53-906172e3ea3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Halalos_fenyegetes_Godeny_Boldogkoi","timestamp":"2020. december. 09. 21:26","title":"Halálos fenyegetéseket kap az ismert virológus, mert kiállt a koronavírus-oltás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","shortLead":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","id":"20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea1a0a-54de-477f-9487-963b2ef6eac4","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","timestamp":"2020. december. 11. 08:13","title":"Radioaktív kilengést észleltek egy finn atomerőműben, vészhelyzeti eljárás mellett állt le a reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]