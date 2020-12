Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556c1c69-d748-4ab5-9713-17ba04dafcd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ leghidegebb, állandóan lakott településén kicsit később kezdődik a fűtésszünet. ","shortLead":"A világ leghidegebb, állandóan lakott településén kicsit később kezdődik a fűtésszünet. ","id":"20201211_Ilyen_az_amikor_minusz_50_fokban_is_iskolaba_kell_menni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556c1c69-d748-4ab5-9713-17ba04dafcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629dce70-de47-44e6-a317-c4b10867976c","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Ilyen_az_amikor_minusz_50_fokban_is_iskolaba_kell_menni__video","timestamp":"2020. december. 11. 11:01","title":"Ilyen az, amikor mínusz 50 fokban is iskolába kell menni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","shortLead":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","id":"20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff632b-5d3b-4dac-8ad8-3145c2d72533","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","timestamp":"2020. december. 11. 15:03","title":"A Hyundai 322 milliárdért megveszi a menő robotokat gyártó Boston Dynamics-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és ez sem bizonyult elégnek. 2019-re kellett volna elkészülnie, most 2021 első felére teszik a munkálatok befejeztének időpontját.\r

\r

","shortLead":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és...","id":"20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff17dcb2-fb05-4627-b1ed-f5fc26dbee91","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","timestamp":"2020. december. 10. 17:02","title":"Már 11 milliárd körül tart a három éve épülő felcsúti sportszálló ára, és még el sem készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb nézeteltérés a jogállamiság, a klímacélok meghatározása és a Törökországgal szembeni szankciók kapcsán alakult ki.","shortLead":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb...","id":"20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad06ec8-6a69-4fbd-a40c-557493743ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. december. 11. 13:17","title":"Egyetlen jogállamisági ügy sem vész el – ígérte Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak összecsapni lehetett a vakcinát. Egy amerikai orvos, aki maga is részt vesz gyógyszerkutatásokban, megmagyarázza, hogy nem a tíz hónap kevés, sokkal inkább a más oltások engedélyeztetését megelőző tíz év a feleslegesen sok.","shortLead":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak...","id":"20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52d35e-2670-4433-95dd-a65f9ad3c7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","timestamp":"2020. december. 11. 08:03","title":"Orvos a gyorsan kifejlesztett vakcinákról: nem a tíz hónap kevés, a tíz év feleslegesen sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c6313d-b86f-4c3b-b8cc-8aa4f3fe9620","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Miért lett világhírű a tokaji aszú és miért ilyen nehéz az előállítása? A Folyékony Arany című dokumentumfilm négy részben látható a hvg360-on. ","shortLead":"Miért lett világhírű a tokaji aszú és miért ilyen nehéz az előállítása? A Folyékony Arany című dokumentumfilm négy...","id":"202050_film__harc_az_elemekkel_folyekony_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c6313d-b86f-4c3b-b8cc-8aa4f3fe9620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c8171-f674-453a-9f77-da82d54b0527","keywords":null,"link":"/kultura/202050_film__harc_az_elemekkel_folyekony_arany","timestamp":"2020. december. 11. 14:15","title":"A borászat nem egy romantikus elfoglaltság, hanem folyamatos harc az elemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik majd.","shortLead":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi...","id":"20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bef5d-cfb5-417d-b073-5cb474022324","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 10. 19:17","title":"12 év fegyházra ítéltek egy pedofilt, aki a Minecrafton hálózta be áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldogkői Zsolt szerint azért támadják, mert vitába szállt a vírustagadó Gődény Györggyel.","shortLead":"Boldogkői Zsolt szerint azért támadják, mert vitába szállt a vírustagadó Gődény Györggyel.","id":"20201209_Halalos_fenyegetes_Godeny_Boldogkoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147e5554-f6d7-4df5-ab53-906172e3ea3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Halalos_fenyegetes_Godeny_Boldogkoi","timestamp":"2020. december. 09. 21:26","title":"Halálos fenyegetéseket kap az ismert virológus, mert kiállt a koronavírus-oltás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]