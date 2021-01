Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megint nőnek a koronavírus-járvány számai itthon: több a fertőzött, több az elhunyt, mint az előző napokban, de sokkal több tesztet is végeztek.","shortLead":"Megint nőnek a koronavírus-járvány számai itthon: több a fertőzött, több az elhunyt, mint az előző napokban, de sokkal...","id":"20210107_koronavirus_szamok_fertozesek_elhalalozasok_betegek_apoltak_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bccc588-51f6-4dca-a4b4-4366eabf129a","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_koronavirus_szamok_fertozesek_elhalalozasok_betegek_apoltak_korhazak","timestamp":"2021. január. 07. 10:05","title":"Több mint háromezerrel nőtt az új fertőzések száma, elhunytak 127-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott csúcstelevízióit, valamint az új Lifestyle-készüléket.","shortLead":"A Samsung a január 11-én kezdődő CES-re hangolódva mutatta be a Neo QLED és a MicroLED technológiával ellátott...","id":"20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302e8070-d36b-4210-b6e1-d22ffefb786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd9a6a-cc9e-4c3a-95a6-5d8d1a76276b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_televizio_neo_qled_microled_lifestyle_the_frame_ces_2021","timestamp":"2021. január. 06. 21:33","title":"Megjöttek a Samsung új tévéi, nem is akármilyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1e130-4077-42df-b7f9-30e6bbe213c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyugaton és északon kékről zöldre, míg a keleten sárgára változott a vizek árnyalata. ","shortLead":"Nyugaton és északon kékről zöldre, míg a keleten sárgára változott a vizek árnyalata. ","id":"20210106_Amerika_folyo_szin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1e130-4077-42df-b7f9-30e6bbe213c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f1880-589b-4ae1-bb08-4c53a3816997","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Amerika_folyo_szin","timestamp":"2021. január. 06. 16:52","title":"A nagy amerikai folyók közel harmadának megváltozott a színe az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban a honfoglalás lezárása volt. A kormányzati narratívát az MKI-ban a jelek szerint nem szerencsés kritizálni.","shortLead":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban...","id":"202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01231a6-3cb4-41a4-a42b-6918d1e2a494","keywords":null,"link":"/360/202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","timestamp":"2021. január. 07. 19:00","title":"Tudatosan magyarázta félre a pozsonyi csatát a szélsőjobb - majd a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","shortLead":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae481a-f4b6-4cc6-83d4-4dc53a2919c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","timestamp":"2021. január. 05. 19:52","title":"Lekerült a lélegeztetőgépről a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató belső része – hosszabb használat után – úgy bepárásodott, hogy az hatással van a működésére.","shortLead":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató...","id":"20210107_airpods_max_para_fejhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37636216-7df9-49e1-a39e-ff385853ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_airpods_max_para_fejhallgato","timestamp":"2021. január. 07. 11:03","title":"A viseléstől bevizesedhetnek az Apple méregdrága fejhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Andrew Dessler, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatója szerint ha sikerül gyorsan nullára csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, a 2 Celsius-fokos globális felmelegedést évszázadokra kitolhatjuk.","shortLead":"Andrew Dessler, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatója szerint ha sikerül gyorsan nullára csökkenteni...","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae95a53c-1874-4b62-9cbb-acacc0e2e99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","timestamp":"2021. január. 05. 20:03","title":"Kiszámolták a tudósok: már most annyi szén-dioxid van a légkörben, ami 2,3 Celsius-fokos felmelegedést okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]