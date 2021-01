Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Maria névre keresztelt mesterséges intelligencia nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy úgy játszon, mint egy ember.","shortLead":"A Maria névre keresztelt mesterséges intelligencia nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy úgy játszon, mint...","id":"20210127_sakk_sakkozas_mesterseges_intelligencia_maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13975abb-9f3e-4fd1-a70c-6944a357cc8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_sakk_sakkozas_mesterseges_intelligencia_maria","timestamp":"2021. január. 27. 18:03","title":"Megcsinálták az emberként sakkozó mesterséges intelligenciát, ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","shortLead":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","id":"20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be8eaeb-a05d-4d7d-9d44-7dbff9f6cf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Valószínűleg nem voltak bekötve a 6-os úti baleset halálos áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december között 2019 végéhez képest, így 115,9 millió euró lett a negyedéves veszteség. Úgy számolnak, hogy még két év forgalomkiesés átvészelésére is elegendőek a tartalékaik.","shortLead":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december...","id":"20210128_wizz_air_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0619d20-0fc6-40d7-84a6-7e55723b9460","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_wizz_air_veszteseg","timestamp":"2021. január. 28. 16:10","title":"41 milliárd forint veszteséggel zárta a Wizz Air 2020 utolsó három hónapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij fellebbezését, így a legismertebb orosz ellenzéki továbbra is fogságban marad. Navalnij beszédében azt hangsúlyozta, az orosz hatóságok minden lehetséges törvényt durván megsértenek annak érdekében, hogy elhallgattassák őt.","shortLead":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij...","id":"20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e209e76b-4393-4643-b556-0491b31b72cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","timestamp":"2021. január. 28. 17:24","title":"Navalnij üzent a fogságból: Nem a hatalmon lévők az ország gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német oltásügy bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az Oxfordi Egyetem és a svéd gyógyszergyártó közösen fejlesztett vakcináját ne adják be 65 évesnél idősebbeknek. Brit szakértők szerint az oltóanyag biztonságos és hatásos.","shortLead":"A német oltásügy bizottság várhatóan azt javasolja, hogy az Oxfordi Egyetem és a svéd gyógyszergyártó közösen...","id":"20210128_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0941d47-42d2-4477-895b-103aae1b6371","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 19:50","title":"Brit szakértők védték meg az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c67b6-e130-43d0-b613-c8b67cc012d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondta, hogy már 17 772 ember a második adag oltást is megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinából.","shortLead":"Müller Cecília elmondta, hogy már 17 772 ember a második adag oltást is megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinából.","id":"20210127_Operativ_torzs_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c67b6-e130-43d0-b613-c8b67cc012d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e71a1-83b1-4dc9-b2d6-8f0bab021df4","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Operativ_torzs_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 27. 13:05","title":"Operatív törzs: A kormány ma vizsgálja felül a korlátozások fenntartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b776d0-b2ac-4c21-a9fb-74b8a1ac5dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltás után szocializálódott fiatalok között kisebbségben vannak azok, akiket érdekel a politika - derül ki a National Democratic Institute és a Political Capital tavaly júniusi ifjúságkutatásából.","shortLead":"A rendszerváltás után szocializálódott fiatalok között kisebbségben vannak azok, akiket érdekel a politika - derül ki...","id":"202104_fiatal_valasztok_passziv_kritikusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b776d0-b2ac-4c21-a9fb-74b8a1ac5dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce2dd5-6823-444a-96d6-93a217f9dbd5","keywords":null,"link":"/360/202104_fiatal_valasztok_passziv_kritikusok","timestamp":"2021. január. 28. 13:00","title":"Ifjúságkutatás: inkább passzív kritikusok a fiatal választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]