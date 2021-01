Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz koronavírus elleni vakcina egykomponensű változata esetében három héten belül kialakul az immunitás a fejlesztő szerint.

","shortLead":"Az orosz koronavírus elleni vakcina egykomponensű változata esetében három héten belül kialakul az immunitás...","id":"20210129_Orosz_vakcina_Szputnyik_light","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20308c2b-6697-47f1-bd78-bf6770a5515d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_Orosz_vakcina_Szputnyik_light","timestamp":"2021. január. 29. 18:48","title":"Az oroszok közölték: februárban jön a Szputnyik light ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze a modellváltást.","shortLead":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze...","id":"20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42634a6-3062-4ed0-94ff-c5e6237757bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","timestamp":"2021. január. 29. 15:58","title":"A Pécsi Tudományegyetem is megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","shortLead":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","id":"20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985797c-eebd-410c-a808-2c43ca7c5dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","timestamp":"2021. január. 31. 12:40","title":"Rendőrök vetettek véget az üzletnyitásért tartott tüntetésnek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Róla szól Jan Komasa ördögi filmje.","shortLead":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá...","id":"202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5a7cf-4fb0-4383-8474-a88e71db2ca2","keywords":null,"link":"/360/202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Túl minden erkölcsi, etikai határon - Hater filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aaeab9d-d7a5-48cb-bd93-5d3dbd323d96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kézigránát- és géppisztoly-replikákat, tőröket őrizgetett a hálószobájában, egy birodalmi sassal és horogkereszttel díszített ládában.","shortLead":"Kézigránát- és géppisztoly-replikákat, tőröket őrizgetett a hálószobájában, egy birodalmi sassal és horogkereszttel...","id":"20210130_Naci_relikviakat_talaltak_egy_magyar_ferfinel_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aaeab9d-d7a5-48cb-bd93-5d3dbd323d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b89f55-9ba1-4187-89c7-135332c49778","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Naci_relikviakat_talaltak_egy_magyar_ferfinel_Becsben","timestamp":"2021. január. 30. 15:59","title":"Náci relikviákat találtak egy magyar férfinél Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén található Afrínban - számolt be az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén...","id":"20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf913ae9-9494-448d-954b-080675ccf21c","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","timestamp":"2021. január. 30. 20:32","title":"Merénylet Szíriában: többen életüket vesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Párizs lángjait legutóbb negyvennégy évvel ezelőtt vitte színpadra a budapesti opera. A Magyar Nemzeti Balett online premierjén Michael Messerer újragondolt koreográfiáját táncolja a társulat. ","shortLead":"A Párizs lángjait legutóbb negyvennégy évvel ezelőtt vitte színpadra a budapesti opera. A Magyar Nemzeti Balett online...","id":"202104_balett__ujragondolt_koreografia_vajnonenmessereraszafjev_parizs_langjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4761fc6e-9016-4737-868d-83df7fcf3e8f","keywords":null,"link":"/360/202104_balett__ujragondolt_koreografia_vajnonenmessereraszafjev_parizs_langjai","timestamp":"2021. január. 29. 16:00","title":"Újragondolt forradalmi szovjet balett látható az Operaház online színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]