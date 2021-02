Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány kirobbanása után.","shortLead":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány...","id":"20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17025551-9b7e-40c6-94e3-57b9f7025bed","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","timestamp":"2021. február. 03. 17:29","title":"Bejárták a vuhani víruslabort a WHO szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kétmillió forintnál is drágábbra becsült növényeket próbált bevinni egy nő a szigorú szabályok ellenére Új-Zélandra, most ítélték el.","shortLead":"Kétmillió forintnál is drágábbra becsült növényeket próbált bevinni egy nő a szigorú szabályok ellenére Új-Zélandra...","id":"20210203_csempesz_kaktusz_ujzeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d5352-ddb0-4a6d-a695-53e63c2b9e8f","keywords":null,"link":"/elet/20210203_csempesz_kaktusz_ujzeland","timestamp":"2021. február. 03. 18:35","title":"Több száz kaktuszt próbált a testére erősítve becsempészni Új-Zélandra egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a078e70b-1a96-4963-ae1e-94ee1f7e2f0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dita von Teese reagált a Marilyn Mansont ért vádakra. Azt állítja, hogy nem családon belüli erőszak miatt váltak el.","shortLead":"Dita von Teese reagált a Marilyn Mansont ért vádakra. Azt állítja, hogy nem családon belüli erőszak miatt váltak el.","id":"20210204_Marilyn_Manson_volt_felesege_is_megszolalt_az_abuzalasi_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a078e70b-1a96-4963-ae1e-94ee1f7e2f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91535f0e-c559-48d0-9607-4f972ad6c490","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Marilyn_Manson_volt_felesege_is_megszolalt_az_abuzalasi_ugyben","timestamp":"2021. február. 04. 10:48","title":"Marilyn Manson volt felesége is megszólalt az abuzálási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","id":"20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbe7ea-f07b-4762-9d8b-36eca86512f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. február. 05. 07:45","title":"Meghalt 98 beteg, 1576 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen profilú vállalkozásoknak az újrainduláshoz, működtetéshez is segítségre van szükségük. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen...","id":"20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364911e2-31c6-4be3-b073-f408c1aec094","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 15:05","title":"Niedermüller Péter: A bulinegyed helyeinek 40 százaléka biztosan tönkrement","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1012 minta 94 százalékán jól jelezték a kutyák a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"1012 minta 94 százalékán jól jelezték a kutyák a koronavírus-fertőzést.","id":"20210203_A_koronavirust_kiszagolo_kutyakat_kepeztek_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09399276-3430-410c-ae15-43af5bc21483","keywords":null,"link":"/elet/20210203_A_koronavirust_kiszagolo_kutyakat_kepeztek_Nemetorszagban","timestamp":"2021. február. 03. 21:40","title":"A koronavírust kiszagoló kutyákat képeztek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5697012d-31bc-4dd3-963e-03d52b527faa","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210203_Marabu_Feknyuz_Kipcsak_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5697012d-31bc-4dd3-963e-03d52b527faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a12c50-c555-43a4-ae2a-760d98b2a582","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Marabu_Feknyuz_Kipcsak_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 13:41","title":"Marabu Féknyúz: Kipcsak vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]