[{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","shortLead":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","id":"20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452ee20-1d95-45cb-a075-e1311396aa99","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","timestamp":"2021. február. 09. 11:28","title":"Minisztériumi dolgozókat lőttek le Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A leendő kormányfő a koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését, valamint a dolgozók és vállalkozók támogatását jelölte meg legfontosabb törekvéseinek.\r

","shortLead":"A leendő kormányfő a koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését...","id":"20210209_Salvini_bizik_Draghiban_bizalmat_szavaz_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af039fd9-fb5d-4c63-81c7-4605bc895a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Salvini_bizik_Draghiban_bizalmat_szavaz_neki","timestamp":"2021. február. 09. 20:50","title":"Olasz kormányalakítás: Salvini bízik Draghiban, bizalmat szavaz neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Kovács Gábor - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért húzzák meg magukat a főváros egyik legmenőbb irodaházában, a Bank Centerben. Az fel sem merül, hogy ne szedjenek be kötelezően évi 5000 forintot még a veszteséges kisvállalkozásoktól is, amelyből 500 forint kerül a Parragh László vezette fő kamarához.","shortLead":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért...","id":"20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43987ab-99d5-465f-82ca-29311139f4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","timestamp":"2021. február. 11. 06:30","title":"Parragh László 500 forintokért tartja a markát, közben több mint egymilliárdon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","shortLead":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","id":"20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c33c-42e3-48bc-9410-00c2d68c9f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","timestamp":"2021. február. 09. 14:47","title":"2,5 milliárdba kerül, hogy legyen a Puskás stadionban fű, fény, biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla semmit. A nagyvilág viszont mindent tudni akart a 120 éve elhunyt maestróról.","shortLead":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla...","id":"202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff829713-d4a4-4d40-b6f9-46a4435badc8","keywords":null,"link":"/360/202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","timestamp":"2021. február. 09. 17:00","title":"A népszerűség és a hatalom felülírta Verdi puritán végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább foglalkoztatják a dolgozókat.","shortLead":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább...","id":"20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdac4d2-c193-42da-a53f-ff1edabea248","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","timestamp":"2021. február. 09. 16:01","title":"Kirúgnak 283 embert a budapesti kéményseprőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","shortLead":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","id":"20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c99f164-9d0a-4dcb-8500-b993a0baaace","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 09. 16:30","title":"Orbán: Akár már a jövő héten érkezhetnek a kínai vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]