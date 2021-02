Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méter körüli sportszedánok végsebessége megközelíti a 330 km/h-t.","shortLead":"Az 5 méter körüli sportszedánok végsebessége megközelíti a 330 km/h-t.","id":"20210222_magyarorszagon_a_legujabb_580_loeros_maseratik_ghibli_quattroporte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba9f8a-15b1-4fa2-a889-57c71e8027a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_magyarorszagon_a_legujabb_580_loeros_maseratik_ghibli_quattroporte","timestamp":"2021. február. 22. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb 580 lóerős Maseratik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson. A fővárosban várható pár nagy csata, de érdekesnek ígérkezik Szombathely is. A pártok egyelőre készülődnek az őszi küzdelemre. ","shortLead":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson...","id":"20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b72e05-6643-44f6-a1f9-7bad10b8ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","timestamp":"2021. február. 20. 13:00","title":"Budapesten már alakul az előválasztás mezőnye, a Momentum a legaktívabb vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori úttörő 50 évvel később. Egykori kisdobosok és történészek is megszólalnak a mozgalomról, amivel a Kádár-korszakban ideológiát próbáltak a gyerekekbe ültetni. A Hóvirág őrs naplója, első rész. ","shortLead":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori...","id":"20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ed6b-dcc4-4994-96d6-30fc67a55895","keywords":null,"link":"/360/20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","timestamp":"2021. február. 20. 19:00","title":"Doku360: A rohadt életbe, mindenki úttörő volt! Nem kérdezték, akarod-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyértelmű a hatalom szándéka, az ellenzéki vezetésű városok ellehetetlenítése. Miközben teljes iparágak haldokolnak, tízezrek vesztik el a munkájukat, családok mennek tönkre, a kormány pártpolitikai alapon osztogatja a milliárdokat – írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, budapesti főpolgármester. A miniszterelnök kedvenc települése, Felcsút, egymaga több támogatást kapott, mint az összes ellenzékű vezetésű város.","shortLead":"Egyértelmű a hatalom szándéka, az ellenzéki vezetésű városok ellehetetlenítése. Miközben teljes iparágak haldokolnak...","id":"20210220_Igy_osztja_a_penzt_partszimpatia_alapjan_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42509e3d-d8a5-4566-8db8-632c5d7045e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Igy_osztja_a_penzt_partszimpatia_alapjan_a_kormany","timestamp":"2021. február. 20. 17:51","title":"Így osztja a pénzt pártszimpátia alapján a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis szó, ugyanis már 24 éve a piacon van.","shortLead":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis...","id":"20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129871e-bb26-4ad1-b208-3ca80bfd2bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","timestamp":"2021. február. 20. 18:03","title":"Akire nem hat a járvány: bivalyerős évkezdés a MediaTeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58305ac7-e911-405d-ba74-ec6205d83b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős károkat, de akár tragédiát is okozhat egy-egy lerepülő hódarab.","shortLead":"Jelentős károkat, de akár tragédiát is okozhat egy-egy lerepülő hódarab.","id":"20210221_Oriasi_erovel_csapodott_a_hodarab_a_szelvedobe__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58305ac7-e911-405d-ba74-ec6205d83b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c78031c-1ae2-45bf-acb0-e5b934f228c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Oriasi_erovel_csapodott_a_hodarab_a_szelvedobe__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:41","title":"Tökéletesen mutatja ez a videó, miért kell letakarítani a havat indulás előtt az autónkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb, magyarországi vonatkozású eredményeket.","shortLead":"Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék...","id":"20210222_Megalakult_a_Magyar_Eghajlatvaltozasi_Tudomanyos_Testulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f1544-141a-433d-ae60-4d3d72403be8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_Megalakult_a_Magyar_Eghajlatvaltozasi_Tudomanyos_Testulet","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"Megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e03095a-6144-458e-ac5c-336debca284d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén debütáló Office csomagjából kétféle változatot is kiad a Microsoft, bennük számos hasznos újítással.","shortLead":"Idén debütáló Office csomagjából kétféle változatot is kiad a Microsoft, bennük számos hasznos újítással.","id":"20210222_microsoft_office_2021_megjelenes_irodai_programok_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e03095a-6144-458e-ac5c-336debca284d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83436d08-9f98-4100-bdf5-5efb796b3550","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_microsoft_office_2021_megjelenes_irodai_programok_sotet_mod","timestamp":"2021. február. 22. 09:03","title":"Jön az új Office, benne sok újítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]