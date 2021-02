Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2e6774-2d06-4b7f-91f5-978a51c0dfcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddigi rekorder egy évvel idősebb volt, amikor megtette a közel 5 ezer kilométeres utat.","shortLead":"Az eddigi rekorder egy évvel idősebb volt, amikor megtette a közel 5 ezer kilométeres utat.","id":"20210221_atlanti_ocean_atevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e2e6774-2d06-4b7f-91f5-978a51c0dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d75d305-abee-4c0f-91d6-a96d926603df","keywords":null,"link":"/elet/20210221_atlanti_ocean_atevezes","timestamp":"2021. február. 21. 17:44","title":"Hetven nap alatt evezte át az Atlanti-óceánt egy 21 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5938328-8fc6-4023-828c-e9d08aa7d918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299.","id":"20210221_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_statisztika_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5938328-8fc6-4023-828c-e9d08aa7d918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44076394-c76a-49c8-99c2-166cbd4f5d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_statisztika_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 21. 09:39","title":"Koronavírus: 47 elhunyt, 2912 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d0e26f-47a5-4411-86c4-fb5de03a33d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem várható télies idő február utolsó hetében. ","shortLead":"Nem várható télies idő február utolsó hetében. ","id":"20210221_Tavasz_idojaras_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d0e26f-47a5-4411-86c4-fb5de03a33d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7640e6-475a-4574-9a37-0e95f1bf707f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Tavasz_idojaras_OMSZ","timestamp":"2021. február. 21. 16:04","title":"Jön a tavasz, 18 fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733ed163-c9ab-4289-8152-db6f15e7ae57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 TEÁOR-kód szerepel az MFB mostani listáján. De már készül a program következő szakasza is, amellyel szélesítenék az ingyenhitellel támogatott vállalkozások körét.","shortLead":"25 TEÁOR-kód szerepel az MFB mostani listáján. De már készül a program következő szakasza is, amellyel szélesítenék...","id":"20210222_mfb_vallalkozasok_nulla_szazalekos_hitel_teaor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733ed163-c9ab-4289-8152-db6f15e7ae57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa2d042-5818-4a99-9347-cd6a60775d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_mfb_vallalkozasok_nulla_szazalekos_hitel_teaor","timestamp":"2021. február. 22. 17:51","title":"Kiderült, hogy milyen vállalkozások kérhetik a nullaszázalékos hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","shortLead":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","id":"20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d10c1a3-4a1e-4083-8f70-1c31be86859f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","timestamp":"2021. február. 22. 13:28","title":"A Telenor applikációjával is lehet már BKK-bérletet és -jegyet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi tízezer lépés szükségességéről. ","shortLead":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi...","id":"202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9e3c6b-830f-4212-b85f-31ce95a503e2","keywords":null,"link":"/360/202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","timestamp":"2021. február. 21. 16:10","title":"Tényleg szükség van napi 10 ezer lépésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]