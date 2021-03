Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is megmutatta mire képes.","shortLead":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is...","id":"20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c76b34-483d-48d5-914b-cdbb06059bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","timestamp":"2021. március. 03. 13:50","title":"Megmutatta az Audi új csúcsterméke, mit tud az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb nem rendezik meg egyiket sem.","shortLead":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb...","id":"20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7f2112-64a5-40df-97c4-238b77e77f6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","timestamp":"2021. március. 03. 12:04","title":"Baljós hírek az idei nemzetközi fesztiválszezonról: másodszor is elmarad két fontos rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket egy munkatársuk. Az igazságügyi minisztert pedig azzal vádolták meg, hogy évtizedekkel korábban erőszakolt meg valakit. ","shortLead":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket...","id":"20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117b7eb-a842-45ee-9e7a-1d053cac9d55","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. március. 05. 05:49","title":"Nemi erőszak vádaktól hangos az ausztrál parlament, vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ jelentése szerint 2019-ben 700 millió ember nem jutott elég élelemhez.\r

","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint 2019-ben 700 millió ember nem jutott elég élelemhez.\r

","id":"20210304_Elelmiszer_szemet_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac149cb-6e77-4c7e-9310-0c1a7c9c53d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210304_Elelmiszer_szemet_hulladek","timestamp":"2021. március. 04. 18:09","title":"Fejenként 121 kiló élelmiszert dobunk ki a szemétbe évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március elsejétől cserélte le a hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi buszjáratokat addig bonyolító állami Volánt egy helyi vállalkozóra. Az állami Volánbusz Zrt. a cserét is jogellenesnek tartja, de végül a hatóság a magáncég engedélyei körüli kavarodás miatt magának a cégnek a működését függesztette fel. Megfeneklett Márki-Zay Péter ingyenes helyi közlekedést ígérő kampánypontja.","shortLead":"Március elsejétől cserélte le a hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi buszjáratokat addig bonyolító állami Volánt...","id":"20210304_Totalis_buszhaboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38f3d5c-3ae8-470d-80e4-b18d8136f12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Totalis_buszhaboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2021. március. 04. 08:38","title":"Totális buszháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Hány munkaórát töltött Manfred Weber koronavírus-vakcinák beszerzésével – kérdezte a magyar külgazdasági és...","id":"20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54905d4-6056-4a13-bc81-c945a6c71339","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szijjarto_Fidesz_kilepes_Manfred_Weber","timestamp":"2021. március. 04. 10:19","title":"Szijjártó a Fidesz kilépéséről: Manfred Weber szégyellje magát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus teljesítménye 72 lóerővel nőtt, viszont nyomatékból be kell érnünk 130 Nm-rel kevesebbel.","shortLead":"A típus teljesítménye 72 lóerővel nőtt, viszont nyomatékból be kell érnünk 130 Nm-rel kevesebbel.","id":"20210305_gazolaj_benzin_audi_sq7et","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24721fe-4bc3-4596-a123-2ea871f61c7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_gazolaj_benzin_audi_sq7et","timestamp":"2021. március. 05. 09:21","title":"Itthon is beárazták a gázolajról benzinre váltott új Audi SQ7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán nézhetnek.","shortLead":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán...","id":"20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c84073-b941-412f-bb60-796cfbdc1cc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","timestamp":"2021. március. 04. 16:03","title":"A Sony újabb szabadalma: banánból csinálnának kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]