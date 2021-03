Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Amint a manipuláció nem elég, ezek belebuknak. Ezt bármely csekély értelmű medvebocs beláthatja. Vélemény.","shortLead":"Amint a manipuláció nem elég, ezek belebuknak. Ezt bármely csekély értelmű medvebocs beláthatja. Vélemény.","id":"202110_magyarorszag_vakrepulesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51a68-661a-4ec1-8fe5-39bc1aa2dc6b","keywords":null,"link":"/360/202110_magyarorszag_vakrepulesben","timestamp":"2021. március. 11. 17:00","title":"Tóta W.: Magyarország vakrepülésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c214ca-a03d-40a5-b720-1006dac3cb42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A gazdag országoknak jutó vakcina 3-5 százalékát kérte Emmanuel Macron francia elnök azoknak az országoknak, melyek nem tudják megfizetni az oltóanyagok árát. ","shortLead":"A gazdag országoknak jutó vakcina 3-5 százalékát kérte Emmanuel Macron francia elnök azoknak az országoknak, melyek nem...","id":"20210310_Franciaorszag_500_ezer_vakcinat_ad_szegeny_orszagoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c214ca-a03d-40a5-b720-1006dac3cb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe7a383-54bb-4bb7-85a2-7c3b0ff126c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Franciaorszag_500_ezer_vakcinat_ad_szegeny_orszagoknak","timestamp":"2021. március. 10. 14:25","title":"Franciaország 500 ezer vakcinát ad szegény országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5187dc06-fef0-459a-82fe-aa1d8106eb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 949 beteget ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 949 beteget ápolnak.","id":"20210312_Tobb_mint_9_ezer_uj_fertozottet_azonositottak_elhunyt_130_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5187dc06-fef0-459a-82fe-aa1d8106eb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c16c441-32a4-4a32-89bd-a1478f2cc7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Tobb_mint_9_ezer_uj_fertozottet_azonositottak_elhunyt_130_beteg","timestamp":"2021. március. 12. 09:07","title":"Több mint 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 130 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymástól néhány kilométerre két baleset is történt az M5-ös autópályán, az egyik helyszínén csak forgalomkorlátozás van az útra borult rakomány miatt, a másiknál viszont teljes az útzár.","shortLead":"Egymástól néhány kilométerre két baleset is történt az M5-ös autópályán, az egyik helyszínén csak forgalomkorlátozás...","id":"20210311_Baleset_autopalya_lezaras_m5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de8819a-cc37-434a-8faa-6377b7f0eeeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Baleset_autopalya_lezaras_m5","timestamp":"2021. március. 11. 09:10","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Táborfalvánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","shortLead":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","id":"20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08ead3-63b9-4e0a-8baa-bcbd0cf3c468","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","timestamp":"2021. március. 11. 11:44","title":"Legalább 1 milliárd forintot kell a rozsdaövezetekre költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le korábban abból a koronavírus elleni vakcinából, amit az Európai Gyógyszerügynökség most jóváhagyott. ","shortLead":"Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le korábban abból a koronavírus elleni vakcinából, amit az Európai...","id":"20210311_johnson_and_johnson_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608435f6-bb49-4a0d-83f9-74563ea90218","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_johnson_and_johnson_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. március. 11. 14:40","title":"Ezt kell tudni a Johnson & Johnson koronavírus elleni védőoltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","shortLead":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","id":"20210310_aruszallitas_kontener_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599b7113-28d6-4447-975b-397a9a1dd5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_aruszallitas_kontener_kina","timestamp":"2021. március. 10. 13:55","title":"Hétszeresére drágult Kínából árut szállítani Európába tavaly óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]