[{"available":true,"c_guid":"a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket szexualizált ezzel a magazin, az viszont nem érti, miért.\r

\r

","shortLead":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket...","id":"20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15410c-dbab-4a5f-8c82-8729854b58f8","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","timestamp":"2021. március. 13. 11:52","title":"Lehet-e „szexinek nevezni” egy gyerekruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek három halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek három halálos áldozata van.","id":"20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412880d-118c-4b9b-8516-c2004707732d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","timestamp":"2021. március. 14. 14:10","title":"A felismerhetetlenségig összeroncsolódott egy autó a Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások.","shortLead":"A koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások.","id":"20210314_adobevallas_ado_szja_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61033dc8-0c82-4deb-b2b6-0515093ede9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_adobevallas_ado_szja_nav","timestamp":"2021. március. 14. 08:42","title":"250 ezer magánszemélynek kell majd kiegészítenie az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","shortLead":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","id":"20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab471928-c868-4607-a684-2a303bd9e433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","timestamp":"2021. március. 13. 19:02","title":"Novák Katalin az iskolai szünet alatt lejáró juttatások meghosszabbítását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kellemesebb, tavaszias idő továbbra sem várható. ","shortLead":"Kellemesebb, tavaszias idő továbbra sem várható. ","id":"20210314_Felhos_ido_jon_a_hegyekben_meg_havazhat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707df558-b3e0-49dd-9765-7c6e3bb43434","keywords":null,"link":"/elet/20210314_Felhos_ido_jon_a_hegyekben_meg_havazhat_is","timestamp":"2021. március. 14. 19:10","title":"Felhős idő jön, a hegyekben még havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Észtország élen jár, Magyarország Kuvait szintjén mozog, ami a politikusok közt a nők arányát illeti.","shortLead":"Észtország élen jár, Magyarország Kuvait szintjén mozog, ami a politikusok közt a nők arányát illeti.","id":"202110_nonap_utan_kisebbsegben_atobbseg_kepviseloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ad6b72-1af5-4f88-b314-9edd60a037d9","keywords":null,"link":"/360/202110_nonap_utan_kisebbsegben_atobbseg_kepviseloi","timestamp":"2021. március. 14. 11:00","title":"Többen vannak, képzettebbek, de a politikában itthon csak mellékszerep jut a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak bejelentést.","shortLead":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e225357-0da6-4758-86f5-11ddf1b031db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. március. 14. 22:23","title":"AstraZeneca: Nem utal arra tudományos adat, hogy az oltás vérrögképződést okozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új értékelésekhez a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca készítményeit vizsgálták és vetették össze.","shortLead":"Az új értékelésekhez a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca készítményeit vizsgálták és vetették össze.","id":"202110_hatasosak_azoltasok_koronatlanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dfdc6a-e782-4b1e-a005-65d3c5fe1559","keywords":null,"link":"/360/202110_hatasosak_azoltasok_koronatlanitas","timestamp":"2021. március. 14. 11:10","title":"Tízmilliók beoltása is igazolta az első Covid-vakcinák hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]