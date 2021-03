Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi még egy gyorsétteremben is vendégül látta a hajléktalanokat.","shortLead":"A férfi még egy gyorsétteremben is vendégül látta a hajléktalanokat.","id":"20210323_Hajlektalan_szavazat_zalai_ferfi_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f88d0a-1dd5-42db-88db-d3fa9491bf4a","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Hajlektalan_szavazat_zalai_ferfi_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2021. március. 23. 20:58","title":"Hajléktalanoknak fizetett lakcímbejelentésért és szavazatért egy zalai férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett meghozni a világjárvány megfékezéséhez szükséges döntéseket. Bolsonaro korábban több intézkedést is támadott, érvénytelenítette a kötelező maszkviselésre vonatkozó rendeleteket is.","shortLead":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett...","id":"20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1f411e-7175-40ad-bd03-4842128a862b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","timestamp":"2021. március. 24. 05:58","title":"Tiltakozás fogadta Bolsonaro beszédét, amiben a járványellenes intézkedéseket védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ac03fc-fe69-4cab-8d85-7f0288817216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legmagasabb, A+ osztályzatot adta a DisplayMate a OnePlus új csúcsmobiljának kijelzőjére.","shortLead":"A legmagasabb, A+ osztályzatot adta a DisplayMate a OnePlus új csúcsmobiljának kijelzőjére.","id":"20210324_oneplus_9_pro_kijelzoje_displaymate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ac03fc-fe69-4cab-8d85-7f0288817216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41736bf1-83eb-497e-bfa0-68d43b8caa41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_oneplus_9_pro_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2021. március. 24. 19:03","title":"Független tesztlabor: A világ egyik legjobb képernyője van a OnePlus 9 Próban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","shortLead":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","id":"20210325_farkas_lohne_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f40479-6559-4feb-abed-e080c7794810","keywords":null,"link":"/elet/20210325_farkas_lohne_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 25. 14:25","title":"Videóra vették, ahogy farkas kocog át fényes nappal egy német kisvároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolhatják be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2857a5-f50c-4f1d-95dd-0fab6b379a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a Mercedes-Benz Hungária Kft.-nél regisztrálták a legtöbb prémium személyautót.","shortLead":"Tavaly a Mercedes-Benz Hungária Kft.-nél regisztrálták a legtöbb prémium személyautót.","id":"20210325_Mercedes_arbevetel_2020_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f2857a5-f50c-4f1d-95dd-0fab6b379a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711516a6-19d3-4081-9229-3ad390f97d20","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_Mercedes_arbevetel_2020_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 25. 16:31","title":"A Mercedes közel 120 milliárd forint nettó árbevétellel zárta a 2020-as évet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most két ember ellen garázdaság gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most...","id":"20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2908da-3027-4d05-8f5f-f8467f0f9894","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","timestamp":"2021. március. 24. 11:36","title":"Eldurvult a vita a boltban a távolságtartás megszegése miatt, rendőrt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]