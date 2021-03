Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","shortLead":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","id":"20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74290fd5-211a-4ec1-8d81-abd0caabe34b","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","timestamp":"2021. március. 25. 05:51","title":"Teljes zárlat lesz húsvétkor a legfertőzöttebb osztrák tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp nincs, nem lehet mentség. ","shortLead":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp...","id":"20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf0d9d1-33e2-4e17-a210-1c0603633454","keywords":null,"link":"/360/20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Seres: Amikor otthon, a négy fal között csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország öt napra zárt volna be, de a kancellár az utolsó pillanatban változtatott a terven.","shortLead":"Németország öt napra zárt volna be, de a kancellár az utolsó pillanatban változtatott a terven.","id":"20210324_nemetorszag_lezaras_husvet_angela_merkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ca6603-024b-43e4-ac01-523059decf19","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_nemetorszag_lezaras_husvet_angela_merkel","timestamp":"2021. március. 24. 13:22","title":"Merkel visszavonta a nagy húsvéti zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan tud, de sokan mégis bizonytalanok még benne: az 5G-nek nincs egészségkárosító hatása.","shortLead":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan...","id":"20210324_5g_halozat_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abbcb2-ddd8-4c48-8638-247d238af2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_5g_halozat_kutatas","timestamp":"2021. március. 24. 10:59","title":"Újabb kutatás mondta ki: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olaszországi üzemben felfedezett, valószínűleg brit exportra szánt szállítmányban majdnem annyi adag AstraZeneca oltóanyag van, mint amennyit az év első negyedévre ígért a gyártó az EU-nak.","shortLead":"Az olaszországi üzemben felfedezett, valószínűleg brit exportra szánt szállítmányban majdnem annyi adag AstraZeneca...","id":"20210324_29_millio_adag_astrazeneca_oltas_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad02c88-56b5-49af-80ee-a0543435b592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_29_millio_adag_astrazeneca_oltas_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 24. 13:41","title":"Az olasz hatóságok 29 millió adag AstraZenecát találtak egy üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó “kollégája”, az Ingenuity nevű drón. Ez lesz az első, amikor egy ember által tervezett eszköz repülni fog egy másik bolygón. ","shortLead":"Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó “kollégája”, az Ingenuity nevű drón...","id":"20210324_nasa_helikopter_ingenuity_dron_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfabebd-4058-4e78-b1e4-d251d4159656","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_nasa_helikopter_ingenuity_dron_repules","timestamp":"2021. március. 24. 08:33","title":"Újabb történelmi pillanat várható: a NASA helikoptere repülni fog a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Átalakult a vásárlás a koronavírus-járvány kezdete óta, de a tavalyi pánik már a múlté, és a tumultusok is kezelhetők – erről is beszélt a hvg.hu-nak Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A szakembert arról is kérdeztük, hogyan érintik a céget a kormányzati intézkedések és megszólalások. ","shortLead":"Átalakult a vásárlás a koronavírus-járvány kezdete óta, de a tavalyi pánik már a múlté, és a tumultusok is kezelhetők –...","id":"20210325_spar_evertekeles_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e024d15c-22a0-4400-a7b7-cd68317a187b","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_spar_evertekeles_interju","timestamp":"2021. március. 25. 07:25","title":"Már nem az élesztőt, hanem az akciós árukat keresik a magyar vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott egyeztetésen, ahol a kormányzati elvonásokkal kapcsolatos kompenzáció volt a téma. A megbeszélés egy ponton majdnem megszakadt, de végül enyhült a feszültség. Az államtitkár csak annyit ígért, hogy áttekintik és a kormány elé viszik a kéréseket. A következő felvonás április végén jön.","shortLead":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott...","id":"20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4573fd0-9de0-4f1b-97b1-adad9d72e2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 24. 18:35","title":"Ultimátumszerű alapelvek, kevés ígéret – így egyeztet Fürjes Balázs egy kerülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]